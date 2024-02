Irvine: Raus aus dem Loch, rein in die alte Rolle

Der Kapitän ist wieder an Bord. Erstmals in diesem Kalenderjahr führte Jackson Irvine den FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig wieder aufs Feld - und zu einem im Aufstiegskampf ganz wichtigen und hart erarbeiteten 1:0-Erfolg.

Die Startelf-Nominierung des 30-jährigen Australiers nach der Rückkehr vom Asien-Cup und einer anschließenden Erkältung stand für Fabian Hürzeler aufgrund des immensen Stellenwerts seines Anführers außer Frage, dennoch bedeutete sie einen Härtefall. Aljoscha Kemlein war im Januar vom 1. FC Union ausgeliehen worden und hatte Irvine hervorragend vertreten. Sein kicker-Notendurchschnitt in den vier Partien liegt bei 2,88, dazu bereitete der 19-Jährige zwei Treffer vor. "Ich habe Josch erklärt, dass es keine Entscheidung gegen ihn, sondern eine für Jackson war", verrät Hürzeler, "es ist eine harte Entscheidung, aber Jacko ist unser Kapitän, er ist der Kopf unserer Mannschaft, gibt uns Stabilität."

Das wurde am Sonntag beim 1:0 gegen Braunschweig vor allem nach der Gelb-Roten Karte gegen Elias Saad in der Schlussphase deutlich, in der der Routinier während der Unterzahl mit enormer Ausstrahlung überzeugte, obwohl er keinen Glanztag hatte. "Ich bin immer froh, wenn er da ist", sagt Hürzeler, "und wenn er gesund und fit ist, dann ist klar, dass er auch spielt." Kemlein sammelte gegen die Eintracht nur wenige Einsatzminuten am Ende, dennoch stellt der Coach klar: "Er wird weiter seine Zeiten bekommen und wichtig für uns sein."

Irvine ist derweil froh über den ersten Schritt zurück in Richtung Alltag. Nach dem Asien-Cup, hatte Hürzeler verraten, sei sein Musterprofi in ein kleines Loch gefallen, der bestätigt nun: "Man kommt physisch und emotional kaum runter. Das war nach der WM auch schon so. Ich musste mich durch die ganzen medizinischen Sachen durchkämpfen, habe mich in der Woche zuvor gut vorbereitet und war sicher, dass ich bereit bin." Der Verlauf der Partie und die defensive Stabilität in Unterzahl macht ihn "stolz auf die Mannschaft". Er ist sicher: "Manchmal sind solche Spiele mehr wert für eine Mannschaft, wenn sie sieht, wie sie fighten und defensiv arbeiten kann."

"Wir wissen alle, was uns dort erwartet"

Auf Stabilität wird es auch am kommenden Freitag ankommen, wenn der erste Verfolger Holstein Kiel St. Paulis Gastgeber ist. "Wir wissen alle, was uns dort erwartet", versichert Irvine, "es wird ein großes Spiel für uns, aber wir sind bereit dafür." Das gilt mental und körperlich auch wieder für den Kapitän.