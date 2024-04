Interne Lösung bis Saisonende: Trainerteam um Döring soll SVWW vorm Abstieg bewahren

Der SV Wehen Wiesbaden hat zwei Tage nach der Freistellung von Markus Kauczinski das Trainerteam für den Rest der Saison bekanntgegeben.

Das 3:5 gegen die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Wochenende war gleichzeitig die vierte Niederlage aus fünf Spielen für den abstiegsbedrohten SVWW, der auf dem Relegationsrang 16 einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer hat. Eine Pleite zu viel für die Verantwortlichen in Wiesbaden, die ihren Aufstiegstrainer Kauczinski in der Folge freistellten.

Als Ersatz haben sich die Hessen nun für eine interne Lösung entschieden: Der bisherige Co-Trainer Nils Döring übernimmt und soll zusammen mit dem derzeitigen Trainerteam die verbleibenden drei Ligaspiele coachen. Mit Holstein Kiel, Eintracht Braunschweig und dem FC St. Pauli steht den Wiesbadenern ein schweres Restprogramm bevor.

Mintzel zweiter Co-Trainer bis Saisonende

Neben dem Team um Cheftrainer Döring, Co-Trainer Giuliano Modica, Torwart-Trainer Marjan Petkovic und Spiel-Analyst Phil Weimer wird bis zum Saisonende außerdem Vereinslegende Alf Mintzel als zweiter Co-Trainer hinzugezogen.

Wir sind davon überzeugt, dass uns der Klassenerhalt in dieser Konstellation gelingen wird. Geschäftsführer Nico Schäfer

"Wir haben uns mit voller Überzeugung für Nils Döring entschieden und somit bewusst eine interne Lösung gewählt", wird Geschäftsführer Nico Schäfer auf der Wehen-Website zitiert. "Nils kennt den SVWW und die Mannschaft, ist Fußballlehrer und sich der großen Herausforderung bewusst. Er genießt bei den Spielern ein hohes Ansehen, so dass wir ihm zutrauen, die Mannschaft emotional und inhaltlich zu erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass uns der Klassenerhalt in dieser Konstellation gelingen wird."

Döring, der in der Saison 2010/11 auch als Spieler das Trikot der Hessen trug, ist seit der Spielzeit 2021/22 Co-Trainer beim SVWW. Außerdem trainierte er sechs Jahre im Nachwuchsbereich der Wiesbadener und fungierte bereits als Teammanager der ersten Mannschaft.

Döring "absolut überzeugt" von Qualitäten der Mannschaft

Nun freue sich der Kauczinski-Ersatz riesig darauf, "diese große Aufgabe mit der Mannschaft und mit meinem Trainerteam anzugehen. Ich kenne die Jungs und bin von den grundsätzlichen Qualitäten der Mannschaft absolut überzeugt. Deshalb glaube ich fest daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden." Dabei wisse man in Wiesbaden, "dass es am Ende nur gemeinsam geht. Als Einheit auf dem Platz zusammen mit unseren Fans auf der Tribüne."