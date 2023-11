Traumtor aus 50 Metern! Dimarco schießt Inter in den Freudentaumel

Inter Mailand hat sich zum Abschluss des 12. Serie-A-Spieltags keine Blöße gegeben und den unbequemen Aufsteiger aus Frosinone durch einen 2:0-Arbeitssieg bezwungen. Der Mann des Tages? Kunstschütze Dimarco.

Der Dritte Milan spielt nur 2:2 in Lecce, verliert sogar fast noch. Meister Napoli geht mit 0:1 gegen Empoli baden. Und Atalanta Bergamo als weiterer Verfolger der Tabellenspitze muss mit einem 1:1 in Udine leben. Währenddessen bilden sowohl Rekordmeister Juventus Turin (2:1 gegen Cagliari) als auch Inter Mailand das allmächlich einsame Spitzenduo.

Mit der verteidigten Tabellenführung der Nerazzurri, die zum Abschluss dieses 12. Serie-A-Spieltags am späten Sonntagabend einen 2:0-Arbeitssieg verbuchten. Denn Arbeit musste beim Duell mit Frosinone reichlich verrichtet werden.

Einfach mal abgezogen

Der Gast und Aufsteiger, der an den ersten Spieltagen bereits vier Siege verzeichnet und sich im gesichterten Mittelfeld verankert hatte, zeigte sich frech, verteidigte stabil und setzte auf Nadelstiche.

Zur Wahrheit gehörte aber auch: Den Ton gaben insgesamt schon die Mailänder an, die zu Beginn die 1:0-Führung aber verpassten. Lautaro Martinez scheiterte an Keeper Turati (19. Minute), Barella kam nach Querpass von Mkhitaryan frei vor dem fast leeren Tor nicht mehr ganz ran (40.).

Es dauerte letztlich bis zur 43. Minute, ehe der Favorit in Front ging - dabei aber Tausende von Interisti im Giuseppe-Meazza-Stadion von den Sitzen riss. Linksverteidiger Dimarco hatte gerade mit einem Spurt die Mittellinie passiert, befand sich links quasi an der Seitenauslinie und sah, dass Frosinones Torwart Turati ein kleines Stück zu weit vor seinem Tor wandelte. Also zog der italienische Nationalspieler einfach aus rund 50 Metern ab, blickte mit allen Zuschauern hinterher und sah, wie sich die Kugel perfekt ins Netz senkte (43.).

Nach 2:0 und Platz 1: Juventus wartet

Nachdem der ehemalige Gladbacher kurz nach Wiederbeginn clever gegen den grätschenden Monterisi einen Elfmeter herausgeholt hatte und dieser souverän ins rechte Eck von Experte Calhanoglu verwandelt worden war (48.), war die Messe gelesen. Auch weil der FC Internazionale das notwendige Quäntchen Glück hatte und Joker Cheddiras Schuss in der 57. Minute nur an den Pfosten klatschte.

Am Ende brachte Inter das 2:0 über die Zeit, feierte damit den sechsten Pflichtspielsieg am Stück und verteidigte eben gegenüber dem ärgsten Verfolger Juventus die Tabellenspitze auf dem Stiefel. Weiter geht's nach der Länderspielpause - wie passend - mit dem Auswärtsspiel bei der Alten Dame (Sonntag, 26. November, 20.45 Uhr). Dieses Derby d'Italia könnte keine besseren Vorzeichen haben.