Kvaratskhelia flucht: Empoli bezwingt Neapel in der Nachspielzeit

Der italienische Meister SSC Neapel muss im Titelrennen ein wenig abreißen lassen. Gegen Kellerkind Empoli wollte Trainer Rudi Garcia einen Leistungsträger schonen - der Plan ging nicht auf.

Im Vorjahr hatten die Partenopei die Liga zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits dominiert, aktuell hängen sie im Meisterrennen zurück. Gegen Kellerkind Empoli stand daher eine Pflichtaufgabe ins Haus, die Trainer Rudi Garcia nicht nur ohne den verletzten Victor Osimhen bestreiten wollte: Der SSC-Trainer setzte außerdem Khvicha Kvaratskhelia auf die Bank. Wahrscheinlich wollte er den Georgier schonen.

Zunächst schien der Plan aufzugehen, weil Napoli balldominant begann und sich direkt nach vorne orientierte. Politano näherte sich aus der zweiten Reihe gefährlich an (13.). Dann jedoch entstand ein relativ offener Schlagabtausch, weil der Meister defensiv anfällig war und auch Empoli zu guten Chancen kam. Sowohl Cancellieri (23.) als auch Ranocchia (29.) schossen nur einen Meter vorbei. Gegen Gambiaghi musste SSC-Schlussmann Gollini parieren (35.). Zwischenzeitlich hatte Simeone für Neapel zwar eingeschossen, allerdings aus klarer Abseitsposition (27.).

Früh im zweiten Abschnitt brachte Garcia dann unter anderem Kvaratskhelia, wodurch das zuvor recht offene Spiel einseitiger wurde. Auch ein intensiveres Anlaufen half. Mit der Zeit wurde Neapel schusswütiger, doch die Gäste hatten mit Berisha einen Teufelskerl zwischen den Pfosten.

Kvaratskhelia verzweifelt an Berisha

Während es auch vor Gollini weiterhin gefährlich blieb, parierte der Gäste-Keeper stark den Fernschuss des eingewechselten Ex-Frankfurters Lindström (75.) und später zweimal aus nächster Nähe überragend gegen Kvaratskhelia (79., 89.). Nach der zweiten Szene fluchte der Georgier lautstark - nicht zum letzten Mal.

Denn in der Nachspielzeit gelang den Gästen sogar noch der Überraschungssieg durch Joker Kovalenko, der den Ball unhaltbar für Gollini unter Mithilfe des Innenpfostens in die Maschen schoss (90.+1). Empoli sprang dadurch über den Strich, während Napoli im Meisterrennen abreißen lassen muss: Juventus ist nun acht Punkte weg, auf Inter könnten es am Sonntagabend sogar zehn Zähler sein.