Innerhalb der Deadline: Henrichs verlängert bei RB Leipzig

Nationalspieler Benjamin Henrichs hat sich entschieden - für RB Leipzig. Sein Vertrag wurde vorzeitig bis 2028 verlängert.

Benjamin Henrichs hatte von RB Leipzig schon seit längerer Zeit einen neuen Vertrag vorliegen, um sein ursprünglich 2025 auslaufendes Arbeitspapier zu verlängern. Nach einiger Bedenkzeit und einer Deadline bis zum Ende dieser Woche hat sich der für die EM nominierte 27-Jährige nun dazu entschieden, seine Unterschrift unter den neuen Vertrag zu setzen. Dieser läuft drei weitere Jahre bis 2028. Hätte Henrichs das Angebot nicht angenommen, wäre er im Sommer verkauft worden.

"Wir haben uns jederzeit sehr fair ausgetauscht. Ich bin jetzt 27 Jahre alt und natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, ob ich noch einmal etwas Neues probieren möchte. Aber der Verein und die sportliche Führung um Rouven Schröder und Marco Rose haben mir immer ganz klar gezeigt, dass sie auf mich setzen und mich gern weiter in Leipzig sehen wollen", sagte der Abwehrspieler.

Sportdirektor Rouven Schröder zeigte Verständnis für Henrichs' Überlegungen. "Es ist ganz normal, dass er in dieser Phase seiner Karriere auch andere Optionen in Erwägung zieht", sagte er. "Am Ende überzeugt dann aber das Gesamtpaket RB Leipzig mit unseren Ambitionen und Zielen für die nächsten Jahre - hier wird Benny weiterhin eine ganz wesentliche Rolle einnehmen. Mit dieser Vertragsverlängerung können wir so noch vor dem letzten Saisonspiel eine sehr wichtige Kaderfrage positiv beantworten."

Herausforderer in der Nationalmannschaft, Leistungsträger in Leipzig

Henrichs kam 2020 von der AS Monaco zu RB. In der Bundesliga verpasste er in der laufenden Saison lediglich eine Partie. In seiner Bilanz stehen neben einem Tor auch sechs Vorlagen bei einem kicker-Notenschnitt von 3,03. Außerdem wurde er von Julian Nagelsmann in den EM-Kader berufen. In der Nationalmannschaft gehört er allerdings zu den Herausforderern, denn auf der rechten Abwehrseite ist Joshua Kimmich (Bayern München) gesetzt.

In Leipzig ist er ganz klar Leistungsträger, dies betonte Trainer Marco Rose auf einer Pressekonferenz am Freitag: "Er ist ein wichtiger Faktor, sehr integrativ, was vor allem unsere französischen Jungs betrifft." Zudem strich er Henrichs' Polyvalenz heraus: "Er ist ein guter Außenverteidiger, auch wenn er noch etwas Luft nach oben hat, was das Offensivspiel und Flanken betrifft. Und er kann auch gut auf der Sechs spielen."