Initiative Profisport: "An einigen Stellen ist die Existenz bedroht"

Eine knappe Woche vor dem nächsten Corona-Gipfel der Regierungschefs am 24. Januar wenden sich die vier wichtigsten Sportligen Deutschlands per Brief an Kanzleramt und Ministerpräsidenten. Sie werben für eine Rückkehr zu "standortbezogenen Konzepten" in der Zuschauerfrage und ein Ende des Pauschalverbots.

Leere Tribünen stellen den Profisport vor große Probleme. imago images/Sven Simon