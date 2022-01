Ingolstadt verstärkt sich mit Stevanovic

Der FC Ingolstadt rüstet im Abstiegskampf auch in der Innenverteidigung auf: Von Radnicki Nis haben die Schanzer den serbischen Nationalspieler Nikola Stevanovic losgeeist.

Der 23-Jährige wurde bei Radnicki Nis ausgebildet, wo er auch bis auf eine Saison - 2018/19 war er als Leihspieler bei Dinamo Vranje aktiv - kontinuierlich spielte. Anfang des Jahres 2021 avancierte Stevanovic beim Freundschaftsspiel Serbiens gegen die Dominikanische Republik zum Nationalspieler.

Vierter Winter-Neuzugang der Schanzer

Stevanovic, der im Laufe der Woche ins Teamtraining einsteigen wird, will sich im Rahmen des bevorstehenden Abstiegskampfs voll einbringen: "Ich will diese Aufgabe mit vollem Einsatz angehen, mich als Spieler und als Person weiterentwickeln. Es geht für mich jetzt darum, schnell in die Mannschaft zu finden, denn wir haben eine große Herausforderung vor uns", wird der zentrale Abwehrspieler auf der vereinseigenen Website zitiert.

"Mit Nikola konnten wir einen talentierten und entwicklungsfähigen Innenverteidiger für uns gewinnen. In Serbien hat er mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, und wir sind davon überzeugt, dass er nun bei uns seinen nächsten Entwicklungsschritt machen wird. Neben seiner Mentalität haben uns in seinen Spielen vor allem seine Fähigkeiten im Defensivzweikampf, sowohl am Boden als auch in der Luft, gefallen", kommentierte Geschäftsführer Sport und Kommunikation, Dietmar Beiersdorfer, den Transfer.

Stevanovic ist beim FCI bereits der vierte Winter-Neuzugang. Zuvor hatten die Oberbayern bereits Offensivspieler Florian Pick (1. FC Heidenheim), Mittelfeldakteur Hans Sarpei (SpVgg Greuther Fürth) und Keeper Dejan Stojanovic (FC Middlesbrough) verpflichtet. Über die Vertragsmodalitäten wurde nichts bekannt.