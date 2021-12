Ingolstadt holt Stojanovic vom FC Middlesbrough

Der FC Ingolstadt hat sich für die Rückrunde mit einem Torhüter verstärkt, der aus England kommt und die 2. Bundesliga bestens kennt.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der FCI Dejan Stojanovic vom FC Middlesbrough ausgeliehen - inklusive Kaufoption. "Für unsere große Herausforderung in der Rückrunde müssen und werden wir den Konkurrenzkampf innerhalb unserer Mannschaft erhöhen, um das Maximum an Leistung erreichen zu können", erklärte Manager Profifußball Malte Metzelder den Transfer in der offiziellen Verlautbarung.

Stojanovic sei erfahren, entschlossen und strahle "positive Energie aus", so Metzelder weiter. "Nervenstärke, Belastbarkeit und Professionalität" habe der Schlussmann zuletzt "in einer ganz ähnlichen Lage letzte Saison beim FC St. Pauli schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt".

"Ich werde mich schnell zurechtfinden"

Der 1,96 m große Österreicher war Anfang 2021 leihweise zu den "Kiezkickern" gestoßen und hatte großen Anteil am Klassenerhalt der Hamburger. "Ich kenne die 2. Bundesliga und die Lage, in der sich der FC Ingolstadt 04 befindet, sehr gut und werde mich schnell zurechtfinden", verkündete Stojanovic, der "vom ersten Tag an" zeigen will, dass der Klassenerhalt "um jeden Preis" erreicht werden wolle.

Der gebürtige Vorarlberger hat in seiner Karriere für den FC Lustenau, den FC Bologna und den FC Crotone gespielt, später mehrere Jahre beim FC St. Gallen in der Schweiz. Seit 2019 steht er beim englischen Zweitligisten FC Middlesbrough unter Vertrag.

In Ingolstadt wird er vor allem Kontrahent von Fabijan Buntic, der bisher 17 von 18 Saisonspielen bestritt (kicker-Notenschnitt 3,21). Im 18. Ligaspiel stand Robert Jendruch zwischen den Pfosten.