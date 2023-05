Aufatmen in Ingolstadt: FCI schlägt Duisburg und sichert den Klassenerhalt

Das Minimalziel ist geschafft: Durch ein 2:0 gegen den MSV Duisburg sicherte sich der FC Ingolstadt nach einer verpatzten Drittliga-Saison 2022/23 zumindest vorzeitig den Klassenerhalt.

Ein versöhnliches Ende der insgesamt nicht zufriedenstellenden Drittliga-Saison 2022/23 - das stand für die Schanzer zum Auftakt des 36. Spieltags auf dem Programm. Einen Dreier brauchte der FCI, um den vorzeitigen Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen und Schwung zu sammeln für die Mission Wiederaufstieg im kommenden Jahr. Dafür stellte Schanzer-Trainer Michael Köllner im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Halle auf zwei Positionen um und brachte Linsmayer und Schmidt für Keidel und Sulejmani (beide Bank).

Um den Klassenerhalt musste sich der MSV Duisburg bereits vor Anpfiff der Partie keine Gedanken mehr machen, nach dem 3:0 Heimsieg gegen Aue am vergangenen Wochenende war der Ligaverbleib für die Zebras bereits beschlossene Sache. Dafür plagten MSV-Coach Torsten Ziegner personelle Sorgen, mit Torhüter Müller (Patellasehnenreizung), Innenverteidiger Senger (Muskelverletzung) und Mittelfeldmann Jander (Erkältung) standen gleich drei Stammkräfte nach dem Dreier gegen Aue nicht zur Verfügung. Youngster Braune (vierter Profi-Einsatz), Kwadwo und Stierlin standen für sie von Beginn an auf dem Feld.

Nach vorsichtigem Beginn: Civeja stellt auf 1:0

Trotz aller Bedeutung für die Hausherren, hatte die erste Hälfte lange wenig zu bieten. Nach einem knapp zwanzigminütigen Abtasten war es Bitter, der erstmals für einen Hauch von Gefahr sorgte: Seinen Distanzschuss parierte Funk aber sicher (19.). Die Hausherren, stets bemüht Lücken zu finden, taten sich lange schwer, um vor das Tor der Duisburger zu kommen. Stürmer Schmidt versuchte es für seine Farben per Kopf, doch er konnte MSV-Keeper Braune nicht vor Probleme stellen (37.).

Als es dann erstmals wirklich zu Torgefahr kam, zappelte der Ball auch direkt in den Maschen: Nach einem Ballgewinn tief im gegnerischen Drittel, kam die Kugel über Doumbouya zu Civeja, der sich diese Chance nicht nehmen ließ und zur wichtigen Führung für die Schanzer einschob (41.).

Ein Treffer, der wie eine Initialzündung für diese Partie wirkte. Aus den Kabinen kamen beide Mannschaften mit mehr Tempo und Elan, doch die besseren Chancen hatten die Hausherren. Nach einer schönen Vorarbeit von Bech scheiterte Schmidt per Direktabnahme an Braune (53.).

Schmidt erhöht per Kopf - FCI verpasst die Entscheidung

Was er wenige Minuten zuvor noch verpasst hatte, machte der routinierte Stürmer in Spielminute 58 dann besser: Nach einer Ecke von Costly erhöhte Schmidt per Kopf für die Schanzer. Ein herber Schlag für die Duisburger, die sich in der Folge erst einmal vom Zwei-Tore-Rückstand erholen mussten. Erst der eingewechselte Hettwer hatte per Zufallsprodukt den Ausgleich auf dem Fuß, doch der 19-Jährige traf aus spitzem Winkel nur den Pfosten (76.).

In den Schlussminuten hätte der FCI dann noch den dritten Treffer nachlegen können. Schmidt und Bech per Doppelchance (83.) als auch Nduka per Kopf (88.) verpassten jedoch die endgültige Entscheidung. So konnte der MSV noch einmal kommen, doch auch Kölle (90. +1) und Hettwer (90. +2) brachten den Ball nicht über die Linie. Stattdessen blieb es beim 2:0-Heimsieg für die Schanzer, die dadurch endgültig den Klassenerhalt feiern konnten.

Kommendes Wochenende reist der FC Ingolstadt zu Erzgebirge Aue (Samstag, 14 Uhr). Einen Tag später steht für den MSV Duisburg das letzte Heimspiel der Saison gegen Aufstiegsaspiranten Saarbrücken an (14 Uhr).