Ingolstadt bindet Talent Drakulic langfristig

Der FC Ingolstadt hat in Ognjen Drakulic ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum an sich gebunden. Der 18-jährige Stürmer unterzeichnete am Freitagnachmittag einen neuen, langfristigen Vertrag, wie die Schanzer bekanntgaben. Drakulic war 2021 vom TSV Schwaben Augsburg in die Jugend des FCI gewechselt und machte sowohl in der U 17 als auch in der U 19 auf sich aufmerksam. In der laufenden Saison kam der gebürtige Bosnier schließlich zu seinem Profidebüt gegen den SSV Ulm 1846 Fußball, lief noch in weiteren sieben Spielen für die erste Mannschaft der Ingolstädter auf und sammelte dabei zwei Tore und eine Vorlage.