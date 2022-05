Ingolstadt angelt sich Fürths Funk

Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt hat Torhüter Marius Funk verpflichtet. Der 26-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison acht Bundesligaspiele für die SpVgg Greuther Fürth. Er bekommt die Nummer 1.

"Marius Funk ist ein fußballerisch versierter Keeper und vereint damit unsere Vorstellungen eines modernen Torhüters", wird Ingolstadts Sportdirektor Malte Metzelder auf der Vereinswebsite der Schanzer zitiert. "Darüber hinaus hat er in Fürth die Möglichkeit gehabt, wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln. Wir sind davon überzeugt, dass Marius mit seiner Ausstrahlung und seinen Fähigkeiten unserer Defensive in der kommenden Saison die nötige Stabilität verleiht."

Der gebürtige Aalener, der ablösefrei kommt, wurde unter anderem beim VfB Stuttgart ausgebildet, für den er sieben Spiele in der 3. Liga bestritt.