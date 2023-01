Individuelles Training: Handwerker arbeitet am Comeback

Am Montag ist der 1. FC Nürnberg in die nächste Vorbereitungsphase eingestiegen, am Dienstag stieß auch Tim Handwerker dazu.

Die Saison war gerade einmal drei Spiele alt, da war zumindest die Hinrunde für Tim Handwerker gelaufen. Der 24-jährige Linksverteidiger fällt seit der Nullnummer in Regensburg mit einem Kreuzbandriss aus. Am Dienstag gab es aber gute Nachrichten vom Club: "Tim Handwerker arbeitet ab sofort wieder auf dem Platz hier am Valze an seinem Comeback."

Handwerker, der im Sommer 2019 vom FC Groningen nach Nürnberg kam, 98 Zweitliga-Spiele für den FCN und auch schon elf Bundesliga-Spiele für den 1. FC Köln absolviert hat, wurde schmerzlich auf der linken Abwehrseite vermisst und dringend wieder gebraucht.

Zumal sich Handwerkers Vertreter Erik Wekesser im letzten Spiel vor der WM- und Winterpause Pause gegen den SC Paderborn (2:1) eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes zuzog und dem Club in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Handwerker ist zurück im Training - und mit ihm Taylan Duman. Der hatte sich Mitte Oktober eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und musste seitdem pausieren. Beim Laktattest am Montag war der 25-Jährige, der bislang nur vier Liga-Einsätze in der laufenden Spielzeit vorweisen kann, im Gegensatz zu Handwerker schon dabei, am Dienstag nun trainieren beide zusammen individuell.

"Gut gelaunt und motiviert"

"Die Jungs sind alle gut gelaunt und motiviert", hatte Trainer Markus Weinzierl erklärt, vom Laktattest erhofft er sich "wichtige Erkenntnisse", die "den Start von vier Wochen Vorbereitung" bilden. Am 29. Januar geht es für den Club dann gegen den zwei Punkte schlechter dastehenden FC St. Pauli um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Ob Handwerker da schon mitwirken kann, ist eher fraglich.