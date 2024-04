In einer Statistik jagt Gladbachs Honorat sogar Xhaka und Musiala

Franck Honorat ist bei Borussia Mönchengladbach in große Fußstapfen getreten. Trotz einiger Leistungsschwankungen können sich seine Werte als Vorbereiter sehen lassen. Gegen den nächsten Gegner Wolfsburg erzielte er sein erstes Bundesligator.

Jonas Hofmann war über Jahre hinweg regelmäßig das Maß der Dinge bei Borussia Mönchengladbach, wenn es um die Torvorbereitungen ging. Allein in seiner letzten Fohlen-Saison gelangen ihm wieder elf Assists, bevor er sich im Sommer für einen Vereinswechsel entschied und Bayer Leverkusen anschloss. Als Nachfolger wurde für eine Ablöse von acht Millionen Euro Franck Honorat von Stade Brest verpflichtet, der sich in Frankreich ebenfalls den Ruf eines Top-Vorbereiters erworben hatte. Und trotz so mancher Leistungsschwankung zeigt das der 27-Jährige auch im Trikot der Borussia: Nach 27 Spieltagen steht Honorat bei neun Assists. Auf eine höhere Anzahl kommt kein Profi im Gladbacher Kader.

Mehr noch: Für Honorat wurden (neben drei Saisontoren) statistisch auch schon acht vorletzte Pässe erfasst. Mehr vorletzte Pässe zum Torerfolg weisen in der Bundesliga nur Granit Xhaka (11) von Bayer Leverkusen und Jamal Musiala (10) vom FC Bayern auf. Ein weiterer Punkt, der den Wert von Honorat, einem hervorragenden Flankengeber und Eckenschützen, für die Mannschaft unterstreicht.

"Ich hätte noch mehr Tore schießen müssen"

"Mit der Statistik bin ich grundsätzlich zufrieden. Ich bin mit meinen entscheidenden Pässen zufrieden, aber ich denke, ich hätte noch mehr Tore schießen müssen", sagt Honorat über seine Bilanz als Scorer. Auf sein Konto will er im Saisonendspurt noch einiges draufpacken. Honorat bestätigt, dass er leistungsmäßig noch Luft nach oben bei sich sieht. "Ich finde, dass ich mich während eines Spiels immer weiter steigere. Ich kann und muss aber trotzdem noch besser werden", sagt der Franzose.

Am Sonntag wartet auf den Dampfmacher von der rechten Seite ein besonderes Wiedersehen. Gegen den VfL Wolfsburg hatte Honorat in der Hinrunde bei Gladbachs klarem 4:0-Erfolg sein erstes Bundesligator für die Fohlen erzielt. Er erwarte "ein intensives Spiel, viele Zweikämpfe, viel Aggressivität", so Honorat, "wir müssen sehr aufmerksam sein, die Zweikämpfe annehmen und darüber das Spiel erfolgreich bestreiten." Es sei gerade "keine einfache Situation für uns", sagt der Rechtsfuß weiter. "Die Fans sind enttäuscht von unserer Saison, und das sind wir auch." Honorat verspricht aber: "Wir arbeiten weiter mit dem Ziel, die Saison auf die beste Art und Weise zu beenden."