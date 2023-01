In die Serie A: Brekalo verlässt Wolfsburg

Wie erwartet verlässt Josip Brekalo den VfL Wolfsburg und wechselt in die Serie A. Nach über sechs Jahren in Niedersachsen zieht es ihn nach Florenz.

Josip Brekalo wurde in Wolfsburg am Ende nicht mehr glücklich. IMAGO/Christian Schroedter

In den letzten Tagen deutete immer mehr auf den bevorstehenden Abgang hin. Brekalo trainierte nicht mehr mit den Profis, drehte einsam seine Runden und drängte auf einen Wechsel.

Die Wölfe wollten ihm keine Steine mehr in den Weg legen, immerhin verdiente der 24-Jährige, der 2016 aus Zagreb nach Niedersachsen gewechselt war, stolze 230.000 Euro im Monat. In Italien, wo in den vergangenen Tagen einige Vereine als mögliche Abnehmer für den kroatischen Nationalspieler genannt wurden, kennt sich Brekalo schon etwas aus, 2021 hatte der VfL seinen Flügelspieler an den FC Turin verliehen.

In Wolfsburg nur noch Ergänzungsspieler - Wechsel zum Jovic-Klub

Nach seiner Rückkehr nach Wolfsburg kam der Kroate nicht mehr über die Rolle des sporadischen Ergänzungsspielers hinaus, zuletzt in der Startelf stand er am 18. September, nach der Winterpause planten die Verantwortlichen beim VfL nicht mehr mit ihm.

Nun also wird es die AC Florenz, wo Brekalo auf den ehemaligen Frankfurter Luka Jovic treffen wird. Die Fiorentina ist aktuell auf Platz zwölf in der Serie A. Über die Vertragslaufzeit machten die Italiener keine Angaben, auch ob eine Ablösesumme geflossen ist, ist nicht bekannt.