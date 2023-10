In der Liste der Legenden: Jantschke macht die 300 voll

Großes Jubiläum für Gladbachs Tony Jantschke - sogar mit einem Sieg. Der 33-Jährige sprach in Bochum über das Erreichen einer besonderen Marke und ordnete den 3:1-Sieg ein.

In der hektischen Schlussphase des Spiels war die Erfahrung von Tony Jantschke wieder gefragt. In der 90. Spielminute schickte Trainer Gerardo Seoane auch noch den Routinier in seinen Defensivverbund, um die 3:1-Führung über die Zeit zu bringen. Es war für Jantschke in Bochum der 300. Pflichtspieleinsatz im Gladbacher Trikot - und passend zum Jubiläum fuhren die Fohlen ihren ersten Saisonsieg ein.

"Aktuell sind solche Zahlen nicht so wichtig für mich. Nach der Karriere können sie einen aber sicher stolz machen", sagte Jantschke, der in 16 verschiedenen Bundesliga-Spielzeiten zum Einsatz kam, über das Erreichen der 300er-Marke. "Ich genieße das Privileg, in einem Verein zu spielen, in dem es viele Legenden gibt. Wenn dann irgendwann der eigene Name in so einer Liste steht, ist das nicht so schlecht."

Gegen Mainz nachlegen

Wichtiger als das Jubiläum, das machte der Abwehrspieler (Vertrag bis 2024) nach dem Schlusspfiff in Bochum deutlich, war ihm der erste Dreier in der neuen Saison und das Auftreten der Mannschaft in diesem wegweisenden Duell. "Wir haben gut dagegengehalten. Wir wussten, dass unfassbar viele lange Bälle kommen werden. Wir haben alles reingeworfen. Und wenn wir den Ball hatten, auch super Fußball gespielt", so Jantschke. Nur eine frühe Entscheidung hätte die Mannschaft verpasst. "Wir haben hochverdient geführt und hätten eigentlich das vierte Tor nachlegen müssen. Dann wäre das Thema erledigt gewesen."

Von einem "absolut verdienten Sieg" sprach Jantschke und verband mit dem Auswärtserfolg die Hoffnung, dass die Borussen nach dem schwierigen Saisonstart nun richtig auf Kurs kommen. "Es herrscht Erleichterung. Es ist immer wichtig, den ersten Sieg in der Saison einzufahren. Jetzt kommt das Heimspiel gegen Mainz, da möchten wir nachlegen", sagte der vereinstreue Innenverteidiger (seit 2006 im Klub). Bis auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen (0:3) hätte man gegen den FC Bayern (1:2) und RB Leipzig (0:1) "ordentliche Heimspiele gezeigt, aber nichts auf der Habenseite verbucht", so Jantschke. "Und das wollen wir vor unseren Fans jetzt natürlich ändern und am Freitag gewinnen."