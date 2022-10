"Immer noch Schmerzen": Neuer fehlt weiter - Müller ist "sauer" und fällt aus

Der FC Bayern muss auch in der Liga weiter auf Manuel Neuer verzichten, wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitag erklärte. Auch Thomas Müller fällt aus.

Manuel Neuer habe "immer noch Schmerzen", ließ Julian Nagelsmann am Freitag wissen. Der Kapitän der Münchner kann "wahrscheinlich auch nicht in Barcelona spielen", sagte der Bayern-Trainer. Neuer hat nun vorerst Mainz (29. Oktober) im Blick, so Nagelsmann, der beim Nationalkeeper "von Tag zu Tag schauen" will.

"Es ist ein Schmerzthema", erklärt Nagelsmann, der nichts riskieren will, denn "da kann grundsätzlich schon was passieren, wenn er zu früh einsteigt". Für Neuer war wohl "im Nachgang das Dortmund-Spiel zu früh", konstatierte Nagelsmann. Der Keeper wollte unbedingt spielen, "es war eine gemeinsame Entscheidung". "Wir müssen warten, bis der Heilungsverlauf so ist, dass er spielen kann", will der Bayern-Coach nun nichts überstürzen.

Neben Neuer kann auch Thomas Müller nicht auflaufen. "Thomas fällt leider mit Magen-Darm aus. Er liegt flach. Wahrscheinlich ist es bis morgen wieder gut. Aber er wird nicht mitfliegen. Er muss zuhause bleiben", erklärte Nagelsmann. "Er ist sauer, weil sein Körper gerade ein bisschen streikt. Erst Corona, dann verletzt und nun Magen-Darm."

Müller hat drei der letzten fünf Pflichtspiele verpasst, in den beiden Partien in Pilsen, da musste er nach 28 Minuten vom Platz, und Augsburg kam er nur zu Teileinsätzen.