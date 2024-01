Im Sommer noch Kreisklasse: Geht Vilzings Pledl in Paderborn den nächsten Schritt?

Marco Pledl lebt gerade seinen Profitraum. Der 23-jährige, der in der vergangenen Saison noch für den SV Bischofsmais kickte, wechselt von der DJK Vilzing zum SC Paderborn. Beim Zweitligisten ist er vorerst für die U 21 angedacht.

Regionalliga West Spieltag

Tabelle

Tabellenechner

Transfers

Statistiken

Marco Pledl wolle "in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere machen", schreibt der Zweitligist am Dienstag in einem kurzen Statement. Dass dieser nächste Schritt kurzfristig Lizenzspieler- statt Regionalliga-Kader lauten soll, ist offensichtlich für den 23-jährigen Linksfuß, der in der laufenden Saison mit der DJK Vilzing für Furore sorgte. Mit seinen vier Toren und elf Vorlagen war der offensive Mittelfeldspieler entscheidend beteiligt am überraschenden zweiten Tabellenplatz, den das Team aus dem Chamer Stadtteil zur Winterpause der Regionalliga Bayern belegt.

Dabei schien in der vergangenen Saison der Traum vom Profitum noch weit weg für Pledl. SV Bischofsmais hieß damals sein Verein, Kreisklasse Regen seine Liga, doch 35 Tore und 25 Assists in 24 Spielen in der Ligenstufe neun ließen die Vilzinger Verantwortlichen aufhorchen. "Er bringt großes Talent mit", zeigte sich der Sportliche Leiter Josef Beller bereits im April 2022 beeindruckt. Doch fünf Ligen groß war der Sprung für Pledl, dessen großer Bruder Thomas beim MSV Duisburg spielt, ohnehin nur auf den ersten Blick: Bereits in der Saison 21/22 gehörte er zum Kader des damaligen Regionalligisten SV Schalding-Heining, kam dort auf 28 Einsätze in der höchsten bayerischen Spielklasse.

Nach nun 21 weiteren heißt Pledls Wirkungsstätte für die Restrunde der Spielzeit 23/24 Regionalliga West. "Er ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, dass wir ihn freigeben, dem sind wir nachgekommen," so Beller. An der Pader ist er vorerst für die U 21 vorgesehen, die als Aufsteiger auf Rang elf überwintert.

"Haben einiges richtig gemacht"

"Der Abschied von Marco ist natürlich ein großer sportlicher und menschlicher Verlust für uns, aber auf der anderen Seite macht es uns richtig stolz, dass von uns ein Spieler zu einem Zweitligisten wechselt. Das zeigt uns, dass wir einiges richtig gemacht haben in unserer Arbeit. Die sportliche Leitung mit der Verpflichtung des Spielers aus der Kreisklasse, der Trainer in seiner Förderung - wir freuen uns, dass Marco nun diese Chance bekommt", gibt Abteilungsleiter Roland Dachauer zu Protokoll.

Pledl stand noch bis 2025 bei der DJK unter Vertrag, eine Einigung mit Paderborn sei aber "recht einfach und unkompliziert erfolgt", sagt Dachauer, ohne aber weitere Details zu nennen.