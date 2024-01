"Ich will die Gams mitnehmen": Straßer gewinnt den Slalom von Kitzbühel

Linus Straßer hat den Slalom in Kitzbühel gewonnen. Der Münchner fuhr am Ganslernhang im zweiten Durchgang vom vierten auf den ersten Platz vor.

Linus Straßer hat den Weltcup-Slalom von Kitzbühel gewonnen und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der Münchner raste am Sonntag beim wichtigsten Torlauf der Saison dank eines famosen zweiten Laufes zum Erfolg.

"Das Ziel war: Ich will die Gams mitnehmen", sagte der Sieger mit Blick auf die begehrte Trophäe, die in Kitzbühel ausgelobt wird, in der ARD gerührt. "Ich bin vor Wengen schon so gut Ski gefahren, ich fahre so gut wie noch nie gefühlt. Das ist dann das mentale Game, trotzdem dran zu bleiben. Das macht einen extrem stolz", so Straßer, der für den Sieg am "Schweinsberg", wie er den "Ganslern" einst nannte, eine Prämie von 100.000 Euro erhält.

Jakobson kann Vorsprung nicht verteidigen

Der 31-Jährige, für 1860 München startend und in Kitzbühel einst als Kind das Skifahren erlernend, verwies den nach dem ersten Durchgang führenden Kristoffer Jakobsen aus Schweden (+0,14 Sekunden) und den Schweizer Daniel Yule (+0,20) auf die weiteren Plätze. Yule hatte 2020 und 2023 am Ganslernhang gewonnen.

Sein zweiter Lauf war von oben bis unten aus einem Guss. So fährt man Kitzbühel. Felix Neureuther

Straßer indes gelang der dritte Weltcup-Erfolg seiner Karriere im Slalom nach Zagreb 2021 und Schladming 2022 und der erste deutsche Torlauf-Triumph in Kitzbühel seit Felix Neureuther 2014.

"Sein zweiter Lauf war von oben bis unten aus einem Guss. So fährt man Kitzbühel", sagte ARD-Experte Neureuther. Sebastian Holzmann und Anton Tremmel belegten die Ränge 22 und 23.

Vor Straßer und Neureuther (2010 und 2014) hatten aus DSV-Sicht zuvor nur Armin Bittner (1989) und Neureuthers Vater Christian (1979) gewonnen.

Das Rennen und alle Ergebnisse im Ticker

Endstand nach 2 Läufen:

1. Linus Straßer (München) 1:40,36 Min. (50,49 Sek./49,87 Sek.); 2. Kristoffer Jakobsen (Schweden) +0,14 Sek. (50,09/50,41); 3. Daniel Yule (Schweiz) +0,20 (50,14/50,42); 4. Manuel Feller (Österreich) +0,79 (50,32/50,83); 5. David Ryding (Großbritannien) +0,96 (51,32/50,00); 6. Steven Amiez (Frankreich) +1,51 (51,09/50,78); 7. Dominik Raschner (Österreich) +1,53 (51,23/50,66); 8. Loic Meillard (Schweiz) +1,84 (51,08/51,12); 9. Tommaso Sala (Italien) +1,96 (51,36/50,96); 10. Marc Rochat (Schweiz) +2,05 (51,14/51,27); ... 22. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) +4,10 (51,78/52,68); 23. Anton Tremmel (Tegernsee) +4,49 (52,41/52,44); Fabian Himmelsbach (Sonthofen) ausgeschieden (52,70/-)

Herren, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 19 von 41 Wettbewerben:

1. Marco Odermatt (Schweiz) 1156 Pkt.; 2. Cyprien Sarrazin (Frankreich) 660; 3. Marco Schwarz (Österreich) 464; 4. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 440; 5. Manuel Feller (Österreich) 434; 6. Vincent Kriechmayr (Österreich) 392; 7. Dominik Paris (Italien) 379; 8. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 295; 9. Atle Lie McGrath (Norwegen) 290; 10. Filip Zubcic (Kroatien) 268; ... 17. Linus Straßer (München) 208; 47. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 91; 61. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) 67; 69. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) 56; 72. Andreas Sander (Ennepetal) 51; 74. Romed Baumann (Kiefersfelden) 48; 94. Josef Ferstl (Hammer) 22; 97. Thomas Dreßen (Mittenwald) 21; 104. Anton Tremmel (Tegernsee) 18; Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) 18; 120. Anton Grammel (Lindau) 8; 129. Fabian Gratz (Clausthal-Zellerfeld) 5; 132. Jonas Stockinger (Hinterschmiding) 3; 135. Luis Vogt (Garmisch-Partenkirchen) 1

Herren, Weltcup-Gesamtwertung Slalom, Stand nach 5 von 13 Wettbewerben:

1. Manuel Feller (Österreich) 395 Pkt.; 2. Linus Straßer (München) 208; 3. Atle Lie McGrath (Norwegen) 192; 4. David Ryding (Großbritannien) 187; 5. Marco Schwarz (Österreich) 180; 6. Daniel Yule (Schweiz) 153; 7. Clement Noel (Frankreich) 152; 8. Timon Haugan (Norwegen) 148; 9. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 146; 10. Loic Meillard (Schweiz) 135; ... 19. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) 67; 36. Anton Tremmel (Tegernsee) 18