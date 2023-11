Rennen, Siege und Kristallkugeln: Rekorde im alpinen Skizirkus

Meiste Weltcupsiege (Damen)

82 Weltcupsiege sammelte Lindsey Vonn (re., USA) - und feierte diese meist ausgiebig. Mikaela Shiffrin (li.) zog am 24. Januar 2023 am Kronplatz mit Sieg Nr. 83 vorbei an der Landsfrau. Inzwischen steht sie schon bei 88 Siegen (Stand 12. November 2023). imago images/ZUMA Wire