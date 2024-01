Ski Alpin | Kitzbühel | 21.01.2024 10:30 | Slalom

Jakobsen führt zur Halbzeit Zur Halbzeit in Führung liegt vom schwierigen Ganslerhang Kristoffer Jakobsen aus Schweden an der Spitze des Feldes. Der von ausfällen geplagte Fahrer kam mit Startnummer 20 noch ganz nach vorne. Ihm knapp auf dem Fersen ist Daniel Yule, dem nur 0,05 Sekunden fehlen. Dritter ist Manuel Feller mit 0,23 Sekunden Rückstand. Knapp ins Finale rettet sich Henrik Kristoffersen als 30.

River Radamus (USA) River Radamus geht als letzter Starter auf die Piste. Kann er jetzt Kristoffersen noch aus den Top 30 kicken? Nein! Der US-Boy geht wieder voll ans Limit ist nah dran am Cut, dann aber folgt der Einfädler und er ist draußen.

Fabian Himmelsbach (GER) Was kann Fabian Himmelsbach mit seiner hohen Startnummer noch ausrichten? Er ist zu bedacht unterwegs, geht nicht ganz an Limit und schafft es so auch nicht, die Top 30 zu knacken.

Noel von Grünigen (SUI) Noel von Grünigen wirkt zu vorsichtig. Dadurch kommt der letzte Schweizer im Feld zwar sicher unten an, allerdings wird es mit Platz 33 nicht für den Platz im Finale reichen.

Fabian Ax Swartz (SWE) Fabian Ax Swartz gilt als eines der großen Talente im schwedischen Verband und sichert sich in seinem fünften Weltcuprennen jetzt sicher die Qualifikation für das Finale. Als 20. auf dem Schleudersitz ist inzwischen Henrik Kristoffersen, der einen völlig verkorksten Lauf erwischte.

Kilian Pramstaller (AUT) Vor zwei Jahren wagte sich der 21-jährige Athlet erstmals an einen Weltcup-Slalom in Schladming, jedoch konnte er damals keine Punkte erzielen. Belohnt wird er auch bei seinem zweiten Weltcup-Auftritt nicht und scheidet als nächster Fahrer aus. Erst 32 von 56 Athleten sind durchgekommen.

Eirik Solberg (NOR) Bislang passte es für die norwegische Mannschaft nicht wirklich zusammen, bei Eirik Solberg geht das Rennen jetzt aber sicher und mit einer ordentlichen Leistung durch. Mit Platz 17 wird er sicher im zweiten Durchgang eine weitere Chance erhalten.

Reto Schmidiger (SUI) Nachdem Laurie Taylor aus dem britischen Team eine stabile Fahrt ablieferte und als 24. durchaus noch Möglichkeiten auf das Finale hat, muss sich Reto Schmidiger auf der langen Liste an ausgefallenen Athleten einschreiben.

Joshua Sturm (AUT) Joshua Sturm fährt einige weite Wege, kommt aber sicher durch und wird jetzt abwarten müssen, ob es sich ausgehen wird. Derzeit ist er 26. und damit Vorletzter.

Anton Tremmel (GER) Anton Tremmel begibt sich als nächster Starter aus dem DSV-Team. Wenn man hier gut durchkommt, ist bei den vielen Ausfällen noch einiges möglich. Tremmel ist oben nicht sauber unterwegs, verliert unten aber nicht zu viel Zeit und kann mit Platz 22 durchaus hoffen, dass es sich mit einem zweiten Durchgang ausgehen könnte.

Tanguy Nef (SUI) Tanguy Nef kann nicht nachziehen und der Schweizer schriebt sich als nächster Athlet auf die Liste der Ausfälle ein.

Billy Major (GBR) Auch Billy Major stellt sich richtig gut an und zeigt, dieser Hang liegt den Briten! Mit mutigen und sauberen Schwüngen setzt er sich auf den zehnten Platz vor seinen Teamkollegen.

Steven Amiez (FRA) Steven Amiez will auch heute wieder das Feld aufmischen! Der junge Franzose beginnt extrem gut und ist trotz kleinerer Fehler richtig gut dabei. Mit nur einer Sekunde Rückstand darf man gespannt sein, was er im Finaldurchgang abliefern kann.

Kristoffer Jakobsen führt nach 30 Athleten Nach dem Block der ersten 30 Starter, der von vielen Ausfällen geprägt war, führt der Schwede Kristoffer Jakobsen die Ergebnisliste an. 0,05 Sekunden trennen ihn von Daniel Yule aus der Schweiz. Manuel Feller liegt mit 0,23 Sekunden Abstand auf der dritten Position. Weit vorne dabei ist auch Linus Straßer als Vierter mit 0,40 Sekunden Rückstand.

Erik Read (CAN) Das Ausfalldilema geht weiter! Read erwischt es schon nach wenigen Toren in der Haarnadel.

Tobias Kastlunger (ITA) Tobias Kastlunger kann nicht dafür sorgen, dass es 18 Fahrer mit einem Ergebnis werden. Auch er rutscht im Steilen weg und ist ausgeschieden.

Stefano Gross (ITA) Stefano Gross wird wenig später dann das nächste Opfer des schwierigen Hangs! Gross kommt früh in Schwierigkeiten, ist permanent dabei zu korrigieren, bis er dann schließlich auch rausrutscht. Erst 17 Fahrer sind im Ziel angekommen.

Johannes Strolz (AUT) Johannes Strolz lässt sich vom Publikum nach einer guten Vorstellung feiern. Der ÖSV-Fahrer legt die Schwünge clever an, bleibt ruhig und setzt sich zunächst mit 1,30 Sekunden auf die zwölfte Position.

Filip Zubcic (CRO) Filip Zubcic startet fulminant in seinen ersten Durchgang hinein und knackt im ersten Abschnitt sogar die Bestzeit von Jakobsen. Im Mittelteil aber ist die Zeit dann dahin und wenig später scheidet er dann nach einem Einfädler aus.

Dominik Raschner (AUT) Dominik Raschner musste in Wengen den Ausfall hinnehmen, heute läuft e zumindest im ersten Lauf ordentlich. Mir wenig Bewegung und einer guten Position über den Ski setzt er seine Schwünge und kommt auf dem guten achten Platz im Zielraum an.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Sebastian Foss Solevåg kann auch nicht für einen Lichtblick in der norwegischen Mannschaft sorgen. Er findet absolut keinen Grip auf der eisigen Poste und rutscht nach Schräglage weg.

Luca Aerni (SUI) Luca Aerni wirft sich als nächster Swiss-Mann in den Stangenwald. Die ersten Tore fährt er richtig gut, dann aber kommt auch er in Probleme und rutscht weg! Sechs Fahrer sind inzwischen ausgeschieden. Hinzu kommt der disqualifizierte Matt und Zenhäusern, der das Rennen nicht starten konnte.

Samuel Kolega (CRO) Samuel Kolega wird hingegen heute nichts zählbares einfahren können. Der Kroate findet sich auf der anwachsenden Liste der Ausfälle wieder.

Adrian Pertl (AUT) Während die Disqualifikation von Matt nach einem frühen Einfädler nun auch offiziell ist, geht mit Adrian Pertl der nächste ÖSV-Mann ins Rennen. Er liefert zwar nicht den Überlauf eines Jakobsen ab, kämpft sich aber auch runter und liefert eine ordentliche Zeit von 51,57 Sekunden ab. Auch er hat damit noch viele Möglichkeiten im Finaldurchgang.

Kristoffer Jakobsen (SWE) So kennt man Kristoffer Jakobsen! Der Schwede legt gewohnt wieder alles in seinen Lauf rein und ist heute technisch extrem gut unterwegs! Jakobsen ist richtig schnell unterwegs, ist nah dran an der Bestzeit von Yule und schiebt sich im Ziel doch tatsächlich mit 0,05 Sekunden an die erste Position! Jakobsen jubelt zurecht über eine starke Fahrt.

Sebastian Holzmann (GER) Der nächste DSV-Starter ist dran und wie schon in den letzten Rennen macht Sebastian Holzmann durchaus eine gute Figur. Für weit vorne reicht es zwar nicht mehr, aber die Top Ten kann er mit derzeit Platz zwölf im Finaldurchgang auf jeden Fall in Angriff nehmen.

AJ Ginnis (GRE) AJ Ginnis bringt sich hingegen in eine gute Position. Der Grieche legt nach drei Ausfällen nicht alles rein, dosiert seine Schwünge richtig und hat mit derzeit Platz neun durchaus noch die Möglichkeit, sich im Finale noch Plätze nach vorne zu arbeiten.

Michael Matt (AUT) Jetzt gilt es wieder für die Österreicher. Was kann Michael Matt auf diesem anspruchsvollen Hang abliefern? Sicherlich nicht das, was er sich erhofft hat. Im oberen Teil ist Matt noch gut auf den Latten, dann aber schleichen sich sehr viele Fehler ein und der Rückstand wird immer größer. Er kommt zwar in Ziel, doch es könnte ein nachträgliche Disqualifikation drohen. Im oberen Teil sieht es auf den TV-Bildern nach einem Einfädler aus.

Alex Vinatzer (ITA) Alex Vinatzer kommt zwar runter, zeigt sich aber im Zielraum ratlos, wo die Zeit hin ist. 1,63 Sekunden werfen ihn auf den zehnten Platz zurück. Schlechter war bisher nur Kristoffersen.

Albert Popov (BUL) Die Liste der Ausfälle wird länger! Auch Albert Popov riskiert zu viel und scheidet aus.

Alexander Steen Olsen (NOR) Es ist wie verhext bei den Norwegern! Auch bei Alexander Steen Olsen passt wenig zusammen und er rutscht an der gleichen Stelle wie McGrath aus dem Rennen.

Loïc Meillard (SUI) Vier Athleten liegen bisher innerhalb eine Sekunde, kann sich auch Loïc Meillard in diesen Kreis hineinkämpfen? Er kann! Meillard wählt zwar ab und an den weiteren Weg, bleibt aber auf Zug und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit 0,94 Sekunden Rückstand schwingt Maillard ab

Dave Ryding (GBR) 2022 konnte Dave Ryding hier den Sieg einsacken. Kann sich der Brite auch heute wieder in eine gute Ausgangslage bringen? Oben ist Ryding ordentlich dabei und er fährt die Schwünge gut an. Die ersten Knackpunkte löst er gut, ein Fehler unten raus kostet dann aber doch noch Zeit. Mit 1,18 Sekunden darf man ihn für den Finaldurchgang aber nicht unterschätzen.

Fabio Gstrein (AUT) Es gilt für den nächsten ÖSV-Starter. Fabio Gstrein fährt die ersten Tore gut an, ist locker dabei und nah an der Spitzenzeit dran. Dann aber rutscht auch er bei einem Übergang aus und ist raus!

Tommaso Sala (ITA) Tommaso Sala staubt es oben richtig aus und damit ist auch bei ihm die Geschwindigkeit dahin. Sala ist der nächste Fahrer, dem mehr als eine Sekunde aufgebummt wird.

Timon Haugan (NOR) Der Ganslerhang hat sich bisher noch nicht als Glücksgriff für die norwegische Mannschaft herausgestellt. Passt es bei Haugan jetzt besser zusammen? Auch nicht. Haugan hat in einigen Schrägphasen damit zu tun, dass der linke Ski wegrutscht und muss sich so auch mit einem enormen Rückstand zufriedengeben. 1,54 Sekunden werden ihm im Ziel draufgeschlagen.

Marc Rochat (SUI) Marc Rochat schmeißt sich als nächster Schweizer aus dem Starthaus. Sein Teamkollege führt momentan die Ergebnisliste an, für Rochat aber ist schon früh der Wurm drin. Er hat viel zu kämpfen, verliert bereits in den ersten Toren mächtig an Zeit und ordnet sich eine Sekunde hinter Yule ein.

Clément Noël (FRA) Wie anspruchsvoll der Hang ist, zeigt sich auch bei Clément Noël! Der Franzose legt auch alles rein, setzt gute Schwünge, lässt dann aber nach einem großen Fehler weit oben schon viel liegen und von da an, geht es auch für ihn nur noch um Schadensbegrenzung. Er kommt knapp hinter Straßer auf dem vierten Platz durch.

Linus Straßer (GER) Auch Linus Straßer hat eine besondere Beziehung zu diesem Rennen, nachdem auch er viele Jahre seine Kindheit nur wenige Kilometer entfernt verbracht hat. Straßer beginnt richtig stark, bringt sich in eine Topposition und kann sich sogar einen Vorsprung verschaffen, dann aber kommt der Fehler, als er auf dem Innenski wegrutscht! Die Zeit ist weg, Straßer rettet sich aber und ist mit 0,35 Sekunden im Ziel auf jeden Fall noch dran.

Atle Lie McGrath (NOR) Es gibt den ersten Ausfall! Atle Lie McGrath wollte eigentlich heute nach dem Sieg greifen, doch der 23-Jährige rutscht schon früh weg. Den ersten Fehler kann er noch korrigieren, doch auch danach scheint der Grip völlig zu fehlen und schließlich folgt der Ausfall!

Manuel Feller (AUT) Jetzt gilt es für den Lokalmatador! Feller ist nur wenige Kilometer von diesem Hang entfernt aufgewachsen und so ist es für ihn heute ein echtes Heimspiel. Er bleibt im oberen Teil an Yule dran, bleibt auf Kurs, liefert aber nicht alle Schwünge sauber ab. Feller kann die Zeit von Yule knapp nicht knacken, ist aber mit 0,18 Sekunden voll dabei!

Daniel Yule (SUI) Nachdem Zenhäusern seinen Start wegen Rückenproblemen zurückziehen musste, ist heute Daniel Yule der erste Schweizer im Feld. Der zeigt gleich mal, dass die Einschätzung von Kristoffersen richtig war und liefert eine deutlich bessere Zeit ab. Auch Yule kommt nicht ohne Grip-Probleme durch, wirkt aber in der Summe viel stabiler und setzt sich mit satten 2,46 Sekunden vor den Norweger, der wohl nicht das beste Material gefunden hatte.

Henrik Kristoffersen (NOR) Henrik Kristoffersen ist der erste Fahrer, der sich auf dem anspruchvollen Hang mit vielen Rhyhtmuswechseln und Übergängen beweisen muss. Der Norweger hat immer wieder kleinere Rutschphasen auf der glatten Piste und kommt mit Kopschütteln im Ziel an. Mit seinem Lauf ist Kristoffersen also alles andere als zufrieden. 52,60 Sekunden hat er vorgelegt.

Auf wen gilt es noch zu achten? Auf dem Zettel haben muss man heute sicherlich wieder die Norweger. Atle Lie McGrath (5) belegte in den letzten beiden Slaloms jeweils den zweiten Platz und Henrik Kristoffersen (1) kommt nach Problemen mit der Materialabstimmung langsam wieder in Fahrt. Clément Noël (7) und Dave Ryding (12) muss man ebenfalls beachten.

Schweiz noch ohne Slalom-Podest Noch ohne Slalom-Podest sind in diesem Winter die Techniker aus der Schweiz. Daran etwas ändern möchte sicherlich Daniel Yule (3), der immerhin zwei der letzten drei Weltcupslaloms am Ganslernhang gewinnen konnte. Bestplatzierter Eidgenosse in der Slalom-Wertung ist Marc Rochat (8), der in Adelboden und Wengen auf die Plätze fünf und sechs gekommen war. Zu beachten gilt es auch immer Loïc Meillard (13) und Luca Aerni (23). Tanguy Nef (34), Reto Schmidiger (47) und Noel von Grünigen (61) komplettieren das Aufgebot der Schweiz. Seinen Start kurzfristig zurückgezogen hat nach Rückenproblemen Ramon Zenhäusern.

Straßer führt DSV-Team an Die deutsche Mannschaft wird durch Linus Straßer angeführt, der nach seinem Wengen-Ausfall heute sicherlich wieder angreifen möchte. Straßer wird das Rennen vom Ganslerhang als sechster Athlet angehen. Nach guten Ergebnissen wieder hervortun möchte sich Sebastian Holzmann (19). Vervollständigt wird das Quartett des DSV durch Anton Tremmel (41) und Fabian Himmelsbach (65).

Gelingt Feller der Heimsieg? Auf seinem heimischen Hang heute im Fokus steht Manuel Feller. Der Österreicher trägt aktuell das Rote Trikot des Disziplinenführenden und konnte drei der vier Rennen in diesem Winter gewinnen. Entsprechend gilt der auch heute wieder zu den Favoriten, wenn es um die Vergabe des Sieges vom Gansler geht. Starten wird Feller heute als Vierter. Auf gute Ergebnisse hoffen im ÖSV-Team auch Fabio Gstrein (11), Dominik Raschner (25) und Michael Matt (17). Beim Heimspiel in Kitzbühel ebenfalls am Anlauf sind Adrian Pertl (21), Johannes Strolz (27), Joshua Sturm (45) sowie Kilian Pramstaller (55), der heute seinen zweiten Weltcup absolvieren wird.

Slalom macht den Abschluss Nach zwei Abfahrten auf der legendären Streif geht es heute mit dem Traditionsslalom auf dem Ganslerhang in das letzte Rennen des Hahnenkamm-Wochenendes. Auf die Sportler wartet eine 590 Meter lange Piste. Vom Start auf 1.004 Metern geht es über 193 Höhenmeter hinunter ins Ziel. Der Hang weist zahlreiche Geländeübergänge auf und ist schräg abfallend, wodurch er zu den anspruchsvollsten Slalompisten im alpinen Skiweltcup zählt. Der erste Durchgang ist für 10:30 Uhr angesetzt. Um 13:30 Uhr soll es dann in das Finale gehen.