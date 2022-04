"Ich sage das selten": Baumgarts besonderes Lob für Özcan

Salih Özcan belegt gegen Mainz auch als Joker seinen großen Wert für den 1. FC Köln - und weckt Begehrlichkeiten. Steffen Baumgart gerät ins Schwärmen.

Es ist rund zehn Monate her, da wurde Salih Özcan so zitiert: "Ich bin sehr glücklich, dass ich weiter ein Teil der FC-Familie bin. Unabhängig von der Tatsache, dass hier meine Heimat ist, haben mich besonders die Gespräche mit Steffen Baumgart und allen FC-Verantwortlichen davon überzeugt, dass mein Weg hier noch nicht zu Ende ist." Es war im Juni 2021, da verlängerte der Mittelfeldspieler, mit der U 21 des DFB Europameister geworden, seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023.

Eine Aktion, die nicht wirklich Aufsehen erregte. Özcan galt als "ewiges Talent", als Spieler, dessen Entwicklung mindestens gehemmt, wenn nicht sogar gestoppt war. Worauf niemand besonders achtete, war die Passage in Özcans Statement, in der es um die Gespräche mit Trainer Baumgart ging. Von dem wusste man damals noch nicht so viel, wie man heute von ihm weiß. Dass er beispielweise Spezialist ist in Sachen Weiterentwicklung von Profis, die vorher eher unter dem Fachbegriff "Mitläufer" geführt wurden.

Heute wissen wir eine Menge mehr. Und niemand mehr wundert sich über Sätze wie jenen von Baumgart über Özcan nach dem 3:2-Sieg gegen den FSV Mainz 05: "Ich sage das selten, aber er ist im Moment nicht zu ersetzen." Wegen einer Erkrankung hatte der frisch gebackene türkische Nationalspieler in dieser Woche keine Einheit mit der Mannschaft absolvieren können, die halbe Stunde Einsatzzeit nutzte er allerdings mehr als eindrucksvoll zur Eigenwerbung. "Man hat heute gesehen", lobte Baumgart, "mit welcher Stabilität und Mentalität Salih unterwegs ist."

Gespräche über Özcans Zukunft werden bald geführt

Wie selbstverständlich übernahm er den Spielaufbau, spielte kluge Pässe, bereitete den Siegtreffer vor und nutzte den sich bietenden Raum immer wieder zu gefährlichen Vorstößen. "Er war ein großer Faktor, gerade auch mit seiner Präsenz im Zentrum", so Baumgart, der Özcan - den so lange Verkannten - zu einem der aktuell besten Mittelfeldspieler in der Bundesliga zwischen den beiden Strafräumen formte.

Ein Spieler, der so natürlich Begehrlichkeiten weckt. Die Gespräche um seine Zukunft werden bald geführt. Wie sie enden werden, ist noch nicht in Sicht. Sicher ist nur, sie werden deutlich mehr Aufsehen erregen als vor zehn Monaten.

Wo landet der FC? Jetzt die letzten Spiele im Tabellenrechner simulieren