Iagos Schulter: Keine Operation nötig, aber eine Pause

Beim 1:0 gegen Gladbach musste Linksverteidiger Iago wegen einer Schulterverletzung ausgewechselt werden, mittlerweile gab der FC Augsburg zumindest leichte Entwarnung. Eine Operation ist nicht nötig, ein Einsatz im Spiel gegen Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr) aber unwahrscheinlich.

Augsburgs Iago muss nicht an der Schulter operiert werden. imago images/eu-images

Iago war am Samstag nach einem Foul von Gladbachs Louis Jordan Beyer unglücklich auf die linke Schulter gefallen. Der Borusse sah dafür die Gelbe Karte, der Augsburger musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. "Er ist auf die Schulter gefallen, da werden Untersuchungen stattfinden. Ich hoffe, dass es nur eine Prellung ist", sagte Trainer Markus Weinzierl kurz nach Spielschluss.

Die Blessur sei aber nicht dramatisch und müsse auch nicht operiert werden, heißt es nun. Nähere Details zur Art der Verletzung gab der FCA nicht bekannt. Wie lange Iago ausfällt, hängt vom Heilungsverlauf ab. Am Sonntag in Freiburg wird er wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Dann dürfte Mads Pedersen in die Startelf rücken, der Däne wurde bereits gegen Gladbach für Iago eingewechselt.

Mitgliederversammlung am 19. Oktober

Unterdessen hat der FCA einen Termin für die Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Diese findet am Dienstag, 19. Oktober (18.00 Uhr) als Präsenzveranstaltung in der WWK-Arena statt. Nachdem die Mitgliederversammlung 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war und bislang nicht nachgeholt wurde, werden Tagesordnungspunkte für die Saisons 2019/20 sowie 2020/21 behandelt.