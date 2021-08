"Hut ab vor uns": Viktoria Berlins makelloser Drittliga-Start

Zwei Spiele, zwei Siege, Platz 1: Aufsteiger Viktoria Berlin scheint schon in der 3. Liga angekommen zu sein. Der Trainer lobt insbesondere die Courage seiner Mannschaft.

Viktoria Berlin hat einen makellosen Start in die 3. Liga hingelegt. Dem 2:1 gegen Viktoria Köln ließ das Team aus Lichterfelde ein fulminantes 4:0 bei Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig folgen. Und so führt Viktoria Berlin aktuell überraschend die Tabelle an.

"Unglaublich", strahlte Doppelpacker Tolcay Cigerci am Mikrofon von "MagentaSport": "Das war unser zweites Spiel in der 3. Liga. Dass wir das dann so souverän machen und so gut auftreten - Hut ab vor uns." Ohne komplett die Euphoriebremse zu treten, meinte Cigerci aber auch: "Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal auf dem Boden der Tatsachen bleiben."

Ähnlich äußerte sich sein sichtlich stolzer Trainer. "Ich glaube, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, aber man sollte es auch nicht überstürzen. Es ist der 2. Spieltag", sagte Benedetto Muzzicato und hob hervor: "Wir haben heute nicht nur gegen elf Braunschweiger gespielt, sondern auch gegen über 7000 Fans. Dazu gehört auch Courage, und das hat meine Mannschaft heute gezeigt."

Führung zur richtigen Zeit

Stichwort Courage. "Man merkt zwar, dass der eine oder andere noch Zeit braucht und die Kraft noch nicht ausreicht für die vollen 90 Minuten, aber wenn Wille, Einsatz, Intensität und Engagement - Dinge, die wir im Training sehen - umgesetzt werden, dann kann man auch genau zur richtigen Zeit in Führung gehen und eine gewisse Ruhe reinbekommen", sagte Muzzicato.

In Braunschweig schlug Cigerci erstmals in der 5. Minute zu. Seinen zweiten Treffer ließ er in der 31. Minute folgen. Ein Traumstart für Viktoria Berlin. Dass es auch ohne Führung geht, hatte der Aufsteiger am 1. Spieltag gegen Viktoria Köln bewiesen, als ein Rückstand binnen einer Minute (37. und 38.) gedreht wurde.

Kaiserslautern kommt

Beflügelt dürfen die Berliner in die spielfreie Woche gehen. Das nächste Pflichtspiel hat die Mannschaft am 11. August im AOK-Landespokal gegen den Wittenauer SC Concordia, ehe am 15. August der 1. FC Kaiserslautern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gastiert. Mit nur einem Punkt auf dem Konto stehen die Roten Teufel in diesem Spiel schon unter Druck.