Huseinbasic: Mehr als der ideale Ljubicic-Ersatz

Im Sommer dachte man in Köln anfangs darüber nach, Denis Huseinbasic zwecks Spielpraxis zu verleihen. Jetzt eröffnet dieser neue Perspektiven.

Drei Tore und ein Assist in 14 Pflichtspieleisätzen bei den Profis. In der Bundesliga bei fünf benoteten Auftritten ein kicker-Notenschnitt von 3,00 - mit dieser Bilanz von Denis Huseinbasic hätte im Juli in Köln genauso niemand gerechnet wie damit, dass der 21-Jährige in diesem Jahr sein Debüt in der deutschen U-21-Nationalelf feiern würde, das er zudem beim 4:2 in Italien mit einem Treffer krönte.

Der aus der Regionalliga von Kickers Offenbach geholte Akteur erweist sich als Glücksgriff für den FC, der nur eine festgeschriebene von 50.000 Euro für den vielseitigen Spieler zahlen musste. Diese Mini-Ablöse hat der Rechtsfuß bereits mehr als gerechtfertigt.

Nach Ljubicics Knieverletzung war Huseinbasic gesetzt

Kam er doch nach der Knieverletzung von Dejan Ljubicic in Mönchengladbach am 9. Spieltag in jeder Partie zum Einsatz, davon fünfmal in der Startelf. Huseinbasic ist der ideale Ljubicic-Ersatz. "Er ist ein ähnlicher Typ wie Dejan", zieht Geschäftsführer Christian Keller den Vergleich zum österreichischen Nationalspieler, den Huseinbasic nicht nur nominell vertritt.

Besonders in ihrem Spiel ohne Ball ähneln sich der deutsche U-21-Nationalspieler und der 25-jährige Österreicher. Beide können viele Tempoläufe in kurzer Zeit tolerieren, setzen diese immer wieder an, um zwischen oder hinter die gegnerischen Linien zu kommen und bringen damit Bewegung in den jeweiligen Defensivblock der FC-Kontrahenten.

"Er macht unheimlich viele Läufe in die Tiefe", analysiert Keller, "das ist eine Fähigkeit, die im heutigen Fußball extrem wichtig ist." Und die dem FC in Abwesenheit Ljubicics besonders guttat. Wenn Letzterer zum Wiederauftakt im Januar zur Verfügung stehen sollte, könnten Ljubicic und Huseinbasic im Duett den hochintensiven Spielstil unter Trainer Steffen Baumgart nochmal zusätzlich pushen.

Vier Pferdelungen im FC-Mittelfeld

Ein Mittelfeld mit Pferdelunge Ellyes Skhiri, Ljubicic, Huseinbasic und Florian Kainz würde so manchen Gegner vor eine läuferische Herausforderung stellen. Mit der ebenfalls zu erwartenden Rückkehr des ebenfalls sehr lauffreudigen Jan Thielmann würden für Kölns Powerfußball wieder ganz andere Potenziale bereitstehen.

Kurzfristig hat Huseinbasic, den Keller bereist zu seiner Zeit als Geschäftsführer bei Jahn Regensburg im Blick hatte, dem FC bereits nach Ljubicics Ausfall weitergeholfen. Und auch perspektivisch könnte der 21-Jährige - eine anhaltende positive Entwicklung vorausgesetzt - dies tun. Hätte der Klub dann den Nachfolger für den Österreicher doch schon unter Vertrag, sollte dieser irgendwann den Sprung zu einem größeren Klub wagen.