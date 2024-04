Hungbos bitteres Startelf-Comeback: "Er braucht unsere Hilfe"

Mehrere Monate arbeitete Nürnbergs Joseph Hungbo auf diesen Moment hin. Erstmals seit Anfang August stand der Engländer wieder in der Startelf des FCN, viel bitterer hätte das Comeback jedoch nicht laufen können.

Ein Teilabriss der Adduktorensehne stoppte Joseph Hungbo, der im vergangenen Sommer an den Valznerweiher gewechselt war, seit Mitte Oktober aus. Wiedergenesen stand der offensive Rechtsaußen erstmals wieder am 9. Februar im Kader des Clubs und feierte direkt sein Comeback in der Nachspielzeit. Doch bis zu seiner Startelf-Rückkehr sind seitdem knapp zwei Monate vergangen, ehe Trainer Cristian Fiel am Samstag gegen Kiel erstmals seit dem 2. Spieltag gegen Hannover 96 (2:2) auf den Flügelspieler von Beginn an setzte.

Fiel: "Wichtige Erfahrung für ihn"

Hungbo, der oftmals das Eins-gegen-eins sucht und einen wuchtigen Abschluss mit dem stärkeren linken Fuß vorzuweisen hat, begann voller Tatendrang, wurde aber bereits nach fünf Minuten wegen eines Foulspiels an Lewis Holtby verwarnt. Weil der 24-Jährige nur rund sieben Minuten später erneut ungestüm gegen Holtby zur Sache ging, reichte Schiedsrichter Richard Hempel das zweite Vergehen für einen Platzverweis.

Nürnbergs Coach Fiel etwa stufte die Situation in der zwölften Minuten als eine "sehr, sehr harte Entscheidung" ein, fügte aber dennoch an, dass "wenn es zwei Gelbe Karten sind, er vom Platz muss, klar". Begleitet von Kapitän Enrico Valentini war dem gebürtigen Engländer der schwerfällige Gang in die Katakomben anzumerken. "Er ist noch ein junger Spieler, der lange auf seine Chance gewartet hat. Es ist eine wichtige Erfahrung für ihn und wird ihm wahrscheinlich nicht mehr passieren", blickte Fiel voraus. "Er braucht jetzt unsere Hilfe. Wir betreiben hier Mannschaftssport und sind in der Pflicht, ihn wieder aufzubauen."

In Unterzahl reicht es nicht, so gut sind wir nicht. Cristian Fiel nach dem 0:4 gegen Holstein Kiel

Nach der Gelb-Roten Karte fand der FCN nur noch extrem selten den Weg in Kiels Hälfte, bereits zur Pause "war klar, dass das Spiel gegessen ist", musste Innenverteidiger Jannes Horn feststellen. Da stand es nämlich schon 0:3, Nicolai Rembergs Tor in der Schlussphase war der krönende Abschluss für die KSV Holstein. "In Unterzahl reicht es für uns gegen diese Mannschaft nicht, so gut sind wir nicht", räumte Fiel ein. Die vier Gegentore bedeuteten auch, dass Nürnberg nun hinter Kaiserslautern (56), Schalke (54) und Osnabrück (53) wieder die viertschlechteste Defensive der Liga stellt.

Chance zur Wiedergutmachung hat der 1. FC Nürnberg am kommenden Samstag, wenn das Samstagabendspiel beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04 ansteht (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann hat der Club die nächste Gelegenheit, die berüchtigte 40-Punkte-Marke zu knacken.