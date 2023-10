Hummels: "Liebe es einfach, für mein Land zu spielen"

Es läuft derzeit bei Mats Hummels. Erst wurde er vom neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann wieder ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen. Dann erreichte der 34-Jährige mit dem Sieg seiner Borussia gegen Union auch noch einen Meilenstein.

Dortmunds 4:2 gegen die Berliner war der insgesamt 207. Bundesliga-Erfolg, den Hummels im Trikot des BVB einfuhr. Das schaffte zuvor nicht einmal Michael Zorc, dessen Marke von 206 gewonnenen Partien er am Samstag übertraf. "Schon stolz" sei er auf diesen Meilenstein, gab der Innenverteidiger bei "Sky" anschießend ehrlich zu.

"Das habe ich nicht erwartet, als ich am 3. Januar 2008 mit einem A3 hier hochgedonnert bin und vorher noch schnell ein paar Sachen eingepackt hatte", spielte Hummels auf seinen ersten Wechsel vom FC Bayern nach Dortmund - zunächst noch als Leihgeschäft - an. "Dann stehst du fünfzehneinhalb Jahre später hier und es sieht so aus - schon eine verrückte Geschichte", meinte er kopfschüttelnd.

"Wunderbarer Energieaustausch" mit den BVB-Fans

Der Weg zum vereinshistorischen 207. Sieg hatte es derweil in sich. "Es war eine komische erste Halbzeit mit vielen Videobeweisen - und nur mit Standard- und Abseitstoren", so Hummels. In der zweiten Hälfte aber drehte die Borussia mit drei Toren auf und gewann letztlich verdient. "Ich kritisiere ja gerne, aber das haben wir in der zweite Halbzeit sehr gut gemacht. Da hast du dann auch einen wunderbaren Energieaustausch mit den Fans, wenn sie sehen, dass wir kämpfen und wollen. Dann hat es sich hochgeschaukelt und es wurde eine wunderbare Halbzeit draus", zeigte sich der Routinier zufrieden.

Er selbst ging dann ein wenig vorzeitig nach dem vierten BVB-Tor vom Feld, was durchaus kalkuliert gewesen war. Er habe sich "ein bisschen zugelaufen" und zuletzt viele Spiele gemacht. Gerade gegen Mailand habe er zuletzt "viel abbekommen. Dann habe ich nach einem langen Lauf gemerkt, dass Risiko da ist. Nach dem 4:2 habe ich dann entschieden, dass es auch so gehen wird".

Hummels und "die größte Ehre im Fußball"

Die Teilnahme an der USA-Reise mit dem DFB-Team sieht Hummels so auch nicht in Gefahr. Die Vorfreude indes ist groß bei ihm: "Auch wenn ich nicht öffentlich darüber geredet habe, wusste jeder, dass es für mich ein großes Ziel war, nochmal dabei zu sein. Ich liebe es einfach, für mein Land zu spielen. Das ist die größte Ehre im Fußball. Ich freue mich unheimlich."

Hinsichtlich seiner Rolle in Nagelsmanns Kader habe er aber "tatsächlich keine großen Erwartungen". Er wisse, dass es sein könne, dass er nicht von Anfang an spielen werde. "Auch dann werde ich aber meine Führungsrolle einnehmen - so wie ich es auch hier gemacht habe, als ich im Frühjahr sechs, sieben oder acht Spiele mal auf der Bank saß", meint Hummels, den auch der Ehrgeiz treibt: "Ich will, dass wir erfolgreich sind und die Nationalmannschaft wieder eine der besten der Welt wird, wie wir es vor einigen Jahren waren."

Schon am Samstag kommender Woche (21 Uhr) im Spiel in Hartford gegen die USA wird Hummels daran wieder aktiv mitarbeiten können - egal ob von der Bank aus oder auf dem Feld.