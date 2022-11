Hummels in Flicks WM-Kader? "Würde jede Rolle so gut es geht ausfüllen"

Spätestens am Donnerstag setzt das Bauchkribbeln bei den deutschen Nationalspielern ein. Hansi Flick beruft seinen 26-köpfigen WM-Kader. Mats Hummels hofft auf einen Anruf - so oder so.

Gespannt auf den Donnerstag: Dortmunds Mats Hummels. IMAGO/Hübner