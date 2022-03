Hütter noch im Home-Office, Sorgen um Elvedi

Noch ohne Chef-Trainer Adi Hütter, der in der vorigen Woche positiv auf COVID-19 getestet worden war, startete Borussia Mönchengladbach in die Vorbereitung auf das Spiel beim VfL Bochum am Freitagabend. Ein Stammverteidiger fehlte überdies beim Übungsprogramm am Dienstag am Borussia-Park.

Nico Elvedi wird der Borussia in Bochum voraussichtlich fehlen. imago images/Laci Perenyi