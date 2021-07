Hütter fehlen gegen den FC Bayern viele Stars

Weitere EM-Teilnehmer sind am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach ins Training eingestiegen. Trainer Adi Hütter wird im Testspiel beim FC Bayern am Mittwoch auf viele Leistungsträger verzichten müssen.

Mit einer knapp zweistündigen Einheit startete die Fohlenelf am Dienstag in die neue Trainingswoche. Zum ersten Mal dabei waren die EM-Teilnehmer Matthias Ginter, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann und Marcus Thuram nach ihrem Urlaub. Die Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi und Yann Sommer steigen voraussichtlich am Mittwoch wieder voll ein, wobei Sommer mit Torwarttrainer Fabian Otte bereits eine individuelle Einheit absolvierte. "Die Europameisterschaft war eine sehr emotionale Reise für mich. Natürlich war die Enttäuschung über das Ausscheiden zunächst groß. Letztendlich bin ich aber sehr stolz auf unsere Mannschaft und darauf, was wir erreicht haben", sagte Sommer. "Ich habe mich aber auch gefreut, wieder anzufangen und bei Borussia auf dem Platz zu stehen. Für mich ging es darum, erstmal wieder ein paar Bälle zu fangen und wieder reinzukommen. Nun werden wir die Intensität langsam wieder steigern."

Sommer, Ginter, Neuhaus, Hofmann, Thuram und Elvedi sind für das Testspiel am Mittwoch beim FC Bayern (18 Uhr) noch keine Option. Adi Hütter hatte bereits angedeutet, in dieser Begegnung auf die Nachzügler verzichten zu wollen. Am Dienstag bestätigte der Trainer: "Nach der kurzen Trainingszeit würde es keinen Sinn machen, diese Nationalspieler in München spielen zu lassen. Ich denke aber, dass der eine oder andere gegen Groningen am Samstag zum Einsatz kommen wird."

Ebenfalls fehlten am Dienstag die verletzten Denis Zakaria (COVID-19), Alassane Plea (Kapselverletzung im Knie), Manu Koné (Innenbandverletzung im Knie), Breel Embolo (Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im Oberschenkel), Ramy Bensebaini (Muskelverletzung im Oberschenkel), Mamadou Doucouré (Reha nach Achillessehnenriss) und Lars Stindl (Außenbandzerrung im Knie). Stindl immerhin konnte morgens individuell trainieren. Auch für Borussias Kapitän dürfte das München-Spiel etwas zu früh kommen. Hütter hatte am Ende des Trainingslagers Stindls Rückkehr auch eher fürs Groningen-Spiel avisiert und angekündigt: "Ich denke, Lars wird am Mittwoch beim FC Bayern noch nicht dabei sein."