Hürzeler beeindruckt: "Die Jungs haben einen Maßstab gesetzt"

Drei Spieltage vor Schluss kommt es zum direkten Verfolgerduell: Der Vierte FC St. Pauli empfängt den Fünften Fortuna Düsseldorf.

St. Paulis Cheftrainer Fabian Hürzeler will Druck auf den HSV ausüben. IMAGO/Jan Huebner

Es sind nur noch drei Spieltage zu absolvieren. Sowohl die Kiez-Kicker als auch die Rheinländer haben 53 Punkte auf dem Konto und liegen nur vier Zähler hinter dem drittplatzierten Hamburger SV. Beide Teams haben den Aufstiegsrelegationsplatz also noch im Blick.

Nun hat St. Paulis Chefcoach Fabian Hürzeler vor den 90 Minuten am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Marschrichtung vorgegeben. "Wenn wir gegen Düsseldorf gewinnen", sagt der 30-Jährige, "dann wäre es zumindest für eine Nacht nur ein Punkt Rückstand auf Platz 3." Und der Druck am Sonntag beim Nachbarn HSV.

"Nemeth wird in der nächsten Saison unheimlich wichtig werden"

Personell stehen Hürzeler einige Spieler weiterhin nicht zur Verfügung, es geht aber aufwärts. "Etienne Amenyido und Igor Matanovic haben Teile des Trainings mitgemacht und das gut verkraftet", berichtete St. Paulis Trainer auf der Spieltagspressekonferenz. "David Nemeth trainiert gut und kann die Intensität mitgehen. Er kommt aus einer langen Verletzungspause und ist deshalb noch kein Kandidat für den Kader. Nach einer Schambeinentzündung muss man einen Spieler behutsam aufbauen und nicht zu viel wollen. Das soll David auch nicht. Er wird in der nächsten Saison unheimlich wichtig werden. Deshalb ist es wichtig, dass er verletzungsfrei bleibt."

Smith ist beschwerdefrei

Eric Smith wird wieder im Kader stehen. "Er ist beschwerdefrei und deshalb auch eine Option für das Spiel, die Risikoabwägung spielt aber immer eine Rolle", bleibt Hürzeler vorsichtig.

Wie die Mannschaft auf die 3:4-Derby-Niederlage beim HSV reagiert hat und dem 2:1 gegen Bielefeld ein 3:0 beim Tabellenführer SV Darmstadt 98 folgen ließ, beeindruckt Hürzeler. "Wir haben in Darmstadt bewiesen, dass die Jungs es können. Dass sie die Intensität fahren und sie widerstandsfähig sein können", sagt der Coach. "Jetzt gilt es, das konstant zu zeigen. Die Jungs haben einen Maßstab gesetzt, was sie läuferisch, kämpferisch und spielerisch können. An dem Maßstab sollten wir uns auch messen."

"Extreme Intensität, Freude und auch Spaß im Training"

"Wir haben schon in der gesamten Rückrunde eine extreme Intensität, Freude und auch Spaß im Training. Auch die Spieler, die wenig Einsatzzeiten bekommen, halten die Intensität hoch, indem sie Gas geben und sich nicht hängen lassen. Das spricht für den Charakter der Mannschaft", freut sich St. Paulis Trainer.