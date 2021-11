HSV: Viel Lob für Vuskovic

Zurück in die Stammelf? Obwohl gegen Regensburg vor allem Sonny Kittel glänzte, hat sich beim HSV auch Mario Vuskovic wieder in den Vordergrund gespielt.

Im Mittelpunkt der Ovationen standen die logischen Kandidaten. Sonny Kittel wurde nach gleich vier Scorerpunkten beim 4:1 gegen Jahn Regensburg sogar von seinem Trainer hervorgehoben, Faride Alidou nach einem Gala-Auftritt mit donnernden Sprechchören gefeiert. Tim Walter registriert diese Entwicklung zufrieden, zählte demonstrativ jedoch gleich seine ganze Elf auf, als es um die Vergabe von Komplimenten ging. Vor allem einem dürfte das gutgetan haben: Mario Vuskovic.

Die 19-jährige Leihgabe von Hajduk Split durfte bislang erst einmal von Beginn an ran, patzte beim 2:2 gegen Nürnberg jedoch (kicker-Note 5) und kam seitdem nicht an Jonas David vorbei. Das Eigengewächs erfährt von Walter eine besondere Förderung, der Coach sieht in dem Innenverteidiger-Talent etwas Besonderes - tatsächlich hatte es sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zuletzt deutlich stabilisiert.

Nach Davids Muskelfaserriss aber war Walter zum Umbau gezwungen und hatte zumindest öffentlich lange offen gelassen, ob er Vuskovic auserwählt oder Allzweckwaffe Moritz Heyer von rechts nach innen zieht. Der Allrounder hatte immerhin während der vergangenen Woche verraten, dass er sich im Abwehrzentrum am wohlsten fühlt, letztlich aber erhielt Vuskovic den Vorzug - und überzeugte mit einer überaus reifen Leistung.

"Er hat am Anfang ein Kopfballduell verloren, danach nicht mehr", analysiert sein Coach und kommt zu diesem Urteil: "Mario hat es gut gemacht, er wirft sich in alles rein." Überdies erfüllt Vuskovic die anspruchsvollen Aufgaben seines Chefs an einen modernen Innenverteidiger. "Er macht es auch mit dem Ball richtig gut, ist sehr konsequent im Passspiel."

Wenig überrascht vom präsenten Auftritt des Youngsters war auch David. "Ich habe es nicht anders erwartet", sagt der 21-Jährige, "ich sehe ihn ja ständig im Training." Jetzt darf Vuskovic auch im Spiel Nachweise seines Könnens liefern.