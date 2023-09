HSV verliert auch in Osnabrück - Magdeburg holt spät noch einen Punkt

Zum Start des 7. Spieltags musste sich der HSV trotz Führung beim bislang noch sieglosen Aufsteiger Osnabrück geschlagen geben, der gegen Hannover noch ein 0:7 kassiert hatte. Magdeburg holte spät gegen Paderborn noch einen Punkt.

HSV führt und verliert

Zum dritten Mal trat der Hamburger SV in der 2. Liga in Osnabrück an, zum dritten Mal verließen die Hanseaten die Bremer Brücke als Verlierer. Osnabrück, vergangene Woche in Hannover noch 0:7 unterlegen, ließ zu Beginn eine Großchance liegen, der HSV nicht. Doch nach Glatzels Führung zeigte der VfL sofort eine Reaktion, kam durch Engelhardt zum Ausgleich und drehte noch vor der Pause das Spiel. Hamburg lief im zweiten Durchgang ideenlos an, die Lila-Weißen indes verpassten es bei einigen guten Gelegenheiten, den Deckel vorher draufzumachen. Dennoch reichte es am Ende für den ersten Saisonsieg des VfL. Der HSV indes kassiert die zweite Niederlage in Folge.

Castaignos verhindert spät zweite FCM-Saisonniederlage

Derweil trennten sich Magdeburg und Paderborn 1:1. Der FCM vergab zwei gute Chancen nach einer halben Stunde, der SCP hingegen traf durch Grimaldi. Zunächst entschied Felix Brych auf Abseits, nach VAR-Überprüfung führten die Gäste aber. Die Heimelf hielt in Durchgang zwei den Druck hoch und durfte spät den am Ende verdienten Ausgleich durch Castaignos bejubeln.