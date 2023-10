HSV und DFB-Frauen: Hrubeschs Doppelleben

Horst Hrubesch kehr interimistisch als Trainer der Frauen-Nationalmannschaft an die Seitenlinie zurück. Von seinem Haupt-Arbeitgeber, dem HSV, erhält der 72-Jähirge Rückendeckung - seiner Frau hatte er aber eigentlich anderes versprochen.

Wenn das Herz "ja" sagt, kann Horst Hrubesch einfach nicht ablehnen. Als 2020 Jonas Boldt sein Bemühen intensivierte, das Idol als Nachwuchsdirektor zurück zum HSV zu holen, feierte er ein Comeback, obwohl er seiner Ehefrau Angelika im Rentnerleben eigentlich Reisen versprochen hatte. Seit vergangener Woche ist der 72-Jährige zusätzlich auch wieder für die Frauen-Nationalmannschaft verantwortlich.

Wie vor drei Jahren bei der Offerte seines Herzenzklubs konnte er auch jetzt nicht anders, als der DFB an ihn herangetreten ist. "Eine Herzenzangelegenheit" nennt Hrubesch jenen Job, den er interimistisch ausfüllt. Wie schon 2018. Weil das Intermezzo überaus erfolgreich verlief, fiel die Wahl nun auf ihn - und dem früheren Torjäger wiederum die Entscheidung nicht schwer. "Ich habe über die Jahre einen guten Draht zu den Spielerinnen gehalten. Daher wissen jetzt alle, wie wir es anpacken müssen."

Unterstützung des HSV ist Hrubesch sicher

Aber was bedeutet Hrubeschs "Doppelleben" eigentlich für seinen Haupt-Arbeitgeber? Im Sommer hatten im Nachwuchs der Hanseaten größere personelle Umbrüche, sowohl hinsichtlich des Spielerkaders der U 21 als auch bei den Nachwuchstrainern, stattgefunden. Die radikal verjüngte Regionalligamannschaft hat sich nach Startschwierigkeiten gefangen, die Junioren-Teams aber bleiben hinter den Erwartungen zurück. Hrubesch wird deshalb sein Büro im Volkspark nicht komplett räumen.

Horst wird von uns alle Rückendeckung bekommen. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt

Zwei Doppelspieltage sind in diesem Kalenderjahr in der Nations League für die DFB-Frauen noch angesetzt (am 27. und 31. Oktober sowie 1. und 5. Dezember), wenn keine Partien anstehen, soll und will Hrubesch weiter für den HSV arbeiten. Von der Zweitliga-Frauenmannschaft der Hamburger bringt er Co-Trainer Thomas Nörenberg mit zum Verband. Der 59-Jährige ist für die noch nicht festgelegte Zeit des Übergangs-Jobs vom HSV freigestellt, wird gemeinsam mit der amtierenden Co-Trainerin Britta Carlson die Alltagsarbeit erledigen und Spiele und Spielerinnen beobachten. Hrubesch soll vor allem während der Lehrgänge mit seiner Aura wirken.

Für den HSV war direkt klar, dass er das Doppelleben des Ex-Rentners vollumfänglich unterstützt. "Horst", erklärt sein Sportvorstand und enger Vertrauter Boldt, "wird von uns alle Rückendeckung bekommen."