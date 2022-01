Der Hamburger SV muss vorerst ohne Mittelfeldspieler Anssi Suhonen auskommen. Der 20-Jährige verletzte sich im Trainingslager in Sotogrande am linken Oberschenkel.

Fällt in den nächsten Wochen aus: Anssi Suhonen. imago images/Lobeca

Die Verletzung habe sich Suhonen bereits in einer Einheit am Montag zugezogen, wie der HSV mitteilte. Der Finne, der in der laufenden Zweitliga-Saison elf Mal zum Einsatz kam und jeweils einen Treffer und eine Vorlage markierte (kicker-Notendurchschnitt 3,75), hat sich einen Muskelfaserriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen.

Der Mittelfeldspieler kam 2016 von Käpylän Pallo zum HSV und schaffte in dieser Saison den Durchbruch beim aktuellen Tabellendritten der 2. Liga.