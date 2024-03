HSV-Sturm: Die große Glatzel-Frage

Nach der Premiere unter Steffen Baumgart gegen Elversberg (1:0) hatte Robert Glatzel erklärt, er solle sich unter dem neuen Trainer auch in anderen Räumen aufhalten und mehr am Spiel des HSV teilnehmen. Nur eine Partie später geht es schon wieder um die ideale Positionierung des Mittelstürmers.

Einen einzigen Torschuss hatte Glatzel am vergangenen Sonntag beim 1:2 gegen den VfL Osnabrück - vom Elfmeterpunkt aus. Der 30-Jährige hat danach selbst kritisiert: "Wir haben uns viel zu wenige Aktionen herausgespielt." Einen Grund dafür sieht Baumgart auch in Glatzels Positionierung. Und diese ist ein Dauerthema seit dessen Ankunft in Hamburg im Sommer 2021.

Ex-Trainer Tim Walter wollte den gebürtigen Münchner während seiner gesamten Amtszeit in erster Linie in Strafraumnähe verortet wissen, Glatzel selbst sieht sich gern auch in der Rolle des mitspielenden Stürmers ("Das ist ja auch eine Stärke von mir"). Im Spiel eins unter Baumgart hatte er diese noch ausgefüllt, und unter anderem das Siegtor durch Ransford Königsdörffer mustergültig vorbereitet, war aber kaum selbst gefährlich geworden. Gegen Osnabrück nun trat er nur vom Punkt aus in Erscheinung, und der neue Trainer sagt vor der Partie am Freitag in Düsseldorf: "In den letzten beiden Spielen hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, aber da sind wir dran."

Das bedeutet: Der Mittelstürmer soll auch zentral vor das gegnerische Tor. "Wenn du so einen Stürmer hast", erklärt Baumgart, "dann musst du ihn auch in die torgefährliche Zone kriegen. Ich habe das Gefühl, dass er da nicht immer drin ist."

"Er soll im zentralen Bereich bleiben"

Aus Trainersicht war dies der Fall, weil Glatzel zu viel will: "Er ist auch viel aus der Zone herausgegangen, weil er der Mannschaft helfen wollte." Baumgart aber ist überzeugt, dass der Angreifer dem HSV am meisten im und rund um den Strafraum herum hilft: "Er soll im zentralen Bereich bleiben, und ich habe die Hoffnung, dass es in Düsseldorf schon wieder besser sein wird und er häufiger in Abschluss-Situationen kommt."

Klar ist, dass es nicht allein um Glatzel und nur um dessen Positionierung geht, sondern auch um das Anlaufverhalten. Baumgart will, dass die Mannschaft insgesamt deutlich früher attackiert als sie es unter Walter gewohnt war. Auch da sah er Glatzel "nicht immer in der Position, in der wir ihn haben wollen." Der Auftrag an den Top-Torjäger also ist nach zwei gemeinsamen Wochen klar formuliert.