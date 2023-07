HSV stattet Eigengewächs Oliveira mit Profivertrag aus

Nicolas Oliveira hat seinen ersten Profivertrag beim Hamburger SV unterschrieben und gleichzeitig sein Arbeitspapier bis 2026 verlängert. Ausruhen will er sich auf diesem "besonderen" Moment nicht.

Bislang hat Nicolas Oliveira noch kein Spiel in der 2. Bundesliga absolviert, das könnte sich in der kommenden Saison aber ändern. Bisher stand er neunmal immerhin im Kader der HSV-Profis, während er in der Regionalliga Nord seine positive Entwicklung vorantrieb.

Nun bekommt der 19 Jahre alte Außenverteidiger, der auf beiden Seiten, aber vornehmlich links eingesetzt werden kann, die Belohnung für seine Arbeit: Wie der HSV am Freitag mitteilte, hat Oliveira seinen ersten Lizenzspielervertrag unterschrieben.

Damit einhergehend wurde sein ursprünglich bis Sommer 2025 laufender Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Nach Elijah Krahn und Tom Sanne binden die Rothosen damit in diesem Sommer bereits das dritte Eigengewächs.

"Total lernwillig": Lob in höchsten Tönen für Oliveira

"Er besticht durch seine Geschwindigkeit, kann beide Außenverteidigerpositionen bekleiden und ist total lernwillig. Wir freuen uns sehr, mit ihm gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte anzugehen", wird Claus Costa, Direktor Profifußball, in einem Vereinsstatement zitiert.

Oliveira betonte derweil, dass dieser Moment ihn "mit Stolz" erfülle und "ein ganz besonderes Ereignis" für ihn sei. Der Hamburger mit spanischen Wurzeln weiter: "Dieser Schritt ist eine Bestätigung für die tägliche Arbeit. Darauf werde ich mich aber nicht ausruhen. Ganz im Gegenteil: Ich werde weiterhin Vollgas geben und möchte mich dem Trainerteam zeigen. Mein großes Ziel bleibt es, eines Tages im Volksparkstadion mit der Raute auf der Brust vor unseren Fans auflaufen zu dürfen."

Seit 2018 ist Oliveira Teil des HSV-Nachwuchses, nachdem er vom Eimsbütteler TV gekommen war. In der vergangenen Saison stand er in 23 Partien für die U 21 des HSV auf dem Platz, in den vergangenen Wochen absolvierte er bereits die Saisonvorbereitung mit den Profis. Wie Costa erklärte, habe das Nachwuchstalent sowohl im Trainingslager als auch in den Testspielen überzeugen können.