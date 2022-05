HSV sorgt sich um Suhonen

Aus seiner besonderen Wertschätzung für Anssi Suhonen hat Tim Walter nie ein Hehl gemacht. Vom ersten Vorbereitungstag im vergangenen Sommer an hatte der HSV-Trainer ein Faible für den quirligen Finnen, immer wieder aber stoppten ihn kleine Blessuren. Ausgerechnet im Endspurt, da er auf der Achterposition zur Stammkraft aufgestiegen ist, droht die nächste Zwangspause.

Die erste Einheit dieser Trainingswoche vor dem Finale in Rostock am Mittwoch war schon so gut wie beendet, als Suhonen nach einem Zweikampf zu Boden ging. "Eigentlich", verrät Walter, "waren wir durch, ich wollte nur noch warten, ob im Abschlussspiel noch ein Tor fällt."

Stattdessen fiel Suhonen. Der Coach ließ das Training danach nicht mehr fortsetzen, mit dicker Bandage um den linken Knöchel und im Golfcart wurde der 21-Jährige abtransportiert. Eine Prognose für den Sonntag wagt Walter nicht und rät: "Abwarten." Immerhin, nach ersten Untersuchungen am Platz war der Fuß offenbar beweglich - ein Hinweis, dass zumindest keine schwere Verletzung vorliegen könnte.

Klar ist: Suhonens Ausfall würde des Trainers Pläne durchkreuzen. Mit seiner Wendigkeit und seinem Mut, Eins-gegen-eins-Situationen zu suchen, hat der Mittelfeldmann dem HSV-Spiel in den zurückliegenden Wochen sichtbar Esprit verliehen. Auffangen könnte Walter ein Fehlen durch drei mögliche Varianten: Er könnte Sonny Kittel von der linken Außenbahn zurück ins Mittelfeld beordern, hat aber auf dem Flügel nur bedingt Alternativen. Faride Alidou ist seit dem Jahreswechsel und seinem feststehenden Wechsel nach Frankfurt völlig neben der Spur, Giorgi Chakvetadze hat ausgespielt; Walter könnte auch Moritz Heyer von der Rechtsverteidigerposition ins Mittelfeld vorziehen und Josha Vagnoman wieder in dessen bevorzugter Rolle bringen. Der U-21-Nationalspieler war beim 2:1 gegen Hannover wegen eines Krampfes ausgewechselt worden, ist am Mittwoch aber wieder ins Training eingestiegen.

Am wenigsten verändern müsste Walter, wenn David Kinsombi positionsgetreu die Suhonen-Rolle übernehmen würde. Aber: Der Ex-Kieler hatte seinen letzten Startelf-Einsatz Anfang Februar. Immerhin, da gab es ein 5:0 in Darmstadt. Weniger als ein Auswärtssieg darf es auch am Sonntag nicht sein, um den Relegationsplatz aus eigener Kraft abzusichern.