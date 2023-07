HSV: Neue Ziele und ein neuer Verteidiger

Am Donnerstagnachmittag bricht der Hamburger SV ins Trainingslager Richtung Kitzbühel auf - mit der Zielvorgabe, eine neue Stabilität in der Defensive zu erlangen. Mit an Bord könnte schon ein neuer Abwehrspieler sein: Dennis Hadzikadunic ist bereits zum Medizincheck in der Hansestadt.

Soll künftig Stabilität in die HSV-Abwehr bringen: Dennis Hadzikadunic. IMAGO/eu-images