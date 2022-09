HSV mehrere Wochen ohne Heil

Der Hamburger SV muss wochenlang auf Offensivspieler Ogechika Heil verzichten.

Flügelspieler Ogechika Heil fällt mehrere Wochen aus: Der 21-Jährige zog sich nach Angaben der Hanseaten am Dienstag im Training einen Teileinriss einer Faszie im linken Fuß zu.

Der 1,68 Meter große Rechtsfuß, der zur Saison 2016/17 ins Nachwuchsleistungszentrum der Rothosen wechselte und seit Anfang 2021 dem Profikader angehört, wird damit mehrere Wochen ausfallen.

Im vergangenen Jahr war Heil in die niederländische Eredivisie ausgeliehen. Auf 28 Erstligaspiele für die Go Ahead Eagles brachte es Heil. In der aktuellen Spielzeit absolvierte er ein Zweitliga- und ein DFB-Pokalspiel für den HSV.