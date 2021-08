HSV: Lange Pause für Vagnoman

Das Ergebnis war nach dem verlorenen Derby gegen St. Pauli nicht die einzige schlechte Nachricht für den HSV. Josha Vagnoman hat sich verletzt.

Zum Auftakt gewonnen, dann Remis gespielt - und das Derby verloren: Beim Hamburger SV kann man wohl nicht gerade von einem gelungenen Saisonstart unter Tim Walter sprechen. Und es wird nicht besser.

Beim 2:3 am Millerntor hat sich jetzt auch noch Josha Vagnoman verletzt. Der Rechtsverteidiger, der erst in der Schlussphase eingewechselt worden war, hat sich "einen Muskelsehnenriss im linken vorderen Oberschenkel" zugezogen, wie der HSV am Dienstagmittag bekanntgab.

Die Rothosen rechnen beim 20-Jährigen, der wegen einer Muskelverletzung bereits später in die Saison gestartet war, mit einer Ausfallzeit von bis zu zwei Monaten.