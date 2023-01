HSV: Kittel vor dem Abschied

Schon im Sommer war Sonny Kittel so gut wie weg und nahezu einig mit MLS-Klub DC United - jetzt scheint der 30-Jährige tatsächlich unmittelbar vorm Abflug vom HSV. Er ist freigestellt, um seinen Wechsel voranzutreiben.

Als Tim Walter Sonntagmittag zum ersten Training seit der Rückkehr aus Sotogrande gebeten hatte, fehlte Kittel auf dem Übungsplatz im Schatten des Volksparkstadions. Bereits während des Spanien-Trainingslagers hatte der frühere Frankfurter drei Tage ausgesetzt, auch den finalen Test gegen die Vancouver Whitecaps (2:0) verpasst. Offiziell aus Gründen der Belastungssteuerung. Von Beginn an hatte der Techniker mit Tim Walter die Vereinbarung getroffen, dass er, wenn seine schon arg in Mitleidenschaft gezogenen Knie zwickt, kürzer treten kann. Das Fehlen am Sonntag aber hat einen anderen Grund: Kittel hat eine konkrete Offerte vorliegen und vom Verein die Erlaubnis, diese zu finalisieren.

Noch vor der Abreise nach Sotogrande hatte Walter in Verbindung mit dem USA-Wechsel von Tim Leibold gesagt: "Bei Sonny hätte ich mein Veto eingelegt." Hintergrund: Den Wechsel des Linksverteidigers in die MLS hatte Kittels Berater Alen Augustinicic eingetütet. Der hatte im Juli auch die Gespräche mit Washington weit vorangetrieben, ehe der Deal im letzten Moment platzte. Jetzt wird wieder verhandelt, neben Interesse aus den USA hatte es zuletzt auch Gerüchte um Offerten aus Polen oder den Vereinigten Arabischen Emiraten gegeben.

Klar sind zwei Dinge: Der HSV würde Kittel auch ein halbes Jahr vor Vertragsende nicht ablösefrei gehen lassen. Und: Er würde Ersatz benötigen. Denn obwohl der von Walter stark geförderte Profi in dieser Hinserie unter seinen Möglichkeiten und ohne Tor geblieben war, hat er einen immer noch einen gewissen sportlichen Wert. Obwohl nicht mehr gesetzt, kann Kittel mehrere offensive Probleme lösen.

Als zum Hinrundenende Bakery Jatta mit Sprunggelenkverletzung gefehlt hatte, stürmte der einstige Linksaußen über rechts. Als dann während der Vorbereitung Laszlo Benes mit Muskelfaserriss aussetzen musste, bekleidete Kittel die Achter-Position. Ihn ohne Ersatz eine Woche vor dem Rückrundenstart gegen Eintracht Braunschweig ziehen zu lassen, kann und wird sich der HSV nicht leisten.