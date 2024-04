HSV: Im Derby mit Glatzel, aber weiter ohne Benes

Zum Start in die Trainingswoche vor dem Derby gab es beim HSV eine Entwarnung, zwei Stammspieler aber trainieren nur individuell. Steffen Baumgart wird wohl weiter auf Ignace van der Brempt und Laszlo Benes verzichten müssen, dafür ist Robert Glatzel gegen St. Pauli startklar.

Der Torjäger hatte sich in der Nacht vor der Partie in Braunschweig (4:0) mit Magenproblemen herumgeplagt, wenig geschlafen, dann aber doch gespielt und doppelt getroffen. Am Sonntag beim Auslaufen nach der Partie fehlte der 30-Jährige geschwächt, sagte: "Ich war schon ziemlich platt." Dienstag aber kehrte er auf Anhieb ins Mannschafttraining zurück, absolvierte die komplette Einheit. Und brennt auf das Stadt-Derby: "Wir wissen, dass das Spiel für unsere Fans von großer Bedeutung ist, wir wollen ihnen den Derby-Sieg schenken."

Glatzel schielt noch auf die Torjägerkanone

Ein Dreier am Freitagabend erhielte dem HSV weiterhin die Minimalchance auf den Relegationsplatz, Glatzel verhehlt nicht, dass er auch noch ein persönliches Ziel verfolgt: den Gewinn der Torjägerkanone des kicker. Mit 18 Saisontoren liegt er aktuell drei Treffer hinter Herthas Haris Tabakovic und bekennt: "Natürlich ist das eines meiner Ziele mit dem HSV. Aber in erster Linie will ich mit der Mannschaft helfen, damit wir auch die nächsten Spiele erfolgreich gestalten. Und da würden Tore sicher helfen."

Eine statistische Besonderheit hat der gebürtige Münchner auch ohne den Gewinn der Kanone schon erreicht: Durch seinen Doppelpack am vergangenen Samstag hat er nun in drei Zweitligaspielzeiten nacheinander mindestens 18 Treffer für den gleichen Klub erzielt. Das gelang vor ihm lediglich Hans Walitza für den 1. FC Nürnberg, Dieter Schatzschneider im Trikot von Hannover 96 und Heinz Mödrath bei Fortuna Köln.

Für Benes und van der Brempt wird es wohl zu knapp

Glatzel ist wild entschlossen, seine Bilanz gegen den Stadtnachbarn auszubauen, Topscorer Benes (13 Tore, 12 Vorlagen) hingegen muss wohl weiter aussetzen. Wegen muskulärer Probleme hatte der Slowake schon die Partien gegen Kiel (0:1) und in Braunschweig verpasst, auch am Dienstag absolvierte er lediglich eine individuelle Einheit abseits der Teamkollegen. Mit Blick auf die kurze Woche und den Freitag als Spieltermin dürfte die Zeit für ihn ebenso zu knapp werden wie für van der Brempt. Der Rechtsverteidiger absolvierte das Aufwärmprogramm im Kreise der Mannschaft, wechselte dann ebenfalls in den individuellen Trainingsbetrieb.