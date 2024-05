HSV: Der Fahrplan bei Benes

Das Stadt-Derby am vergangenen Freitag verfolgten Bakery Jatta und Laszlo Benes Seite an Seite in Zivil. Zum Start in die neue Trainingswoche nahmen die beiden zuletzt angeschlagenen HSV-Profis den Kampf um einen Einsatz in Paderborn wieder auf.

Wann läuft er wieder auf? Laszlo Benes. IMAGO/Oliver Ruhnke