HSV-Coach Walter will auch in Rostock auf Bewährtes setzen

Drei Wintertransfers hat der Hamburger SV getätigt, gegen Eintracht Braunschweig aber gehörte keiner aus dem Trio zur Startelf. Und das dürfte auch am Sonntag in Rostock so sein. Der Coach erklärt, warum die Eingliederung der Neuen zum Teil knifflig ist.

Tim Walter schwärmt mitunter von den Neuen. Für einen Platz in der Startelf müssen die sich allerdings ins Zeug legen. Getty Images