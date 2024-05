HSV: Baumgart glaubt an Benes-Verbleib

Beim Training am Mittwoch fehlte Laszlo Benes erwartungsgemäß und fällt damit auch für das Stadt-Derby gegen St. Pauli aus. Die Schlagzeilen dominiert der Slowake dieser Tage dennoch, Steffen Baumgart glaubt aber an einen Verbleib seines Unterschiedsspielers.

Dass das Derby für Benes wegen muskulärer Probleme zu früh kommt, hatte sich bereits zum Wochenbeginn abgezeichnet. "Er arbeitet in der Reha am Aufbau", sagt der Trainer, "es läuft gut, aber es wird nicht bis zum Freitag reichen." Das klingt zunächst einmal nicht danach, als sei der Auftritt des 26-Jährigen vor zweieinhalb Wochen in Magdeburg (2:2) sein letzter im HSV-Trikot gewesen.

Mit 13 Treffern und zwölf Vorlagen ist Benes in dieser Spielzeit zum Hamburger Topscorer aufgestiegen, hat zudem im Nicht-Aufstiegsfall eine Ausstiegsklausel, die zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen soll. Baumgart indes geht nicht nur davon aus, dass der sichere EM-Teilnehmer noch in dieser Spielzeit für die Hanseaten auflaufen wird, sondern, dass er das auch in der nächsten Saison noch tun wird.

Benes weckt Begehrlichkeiten

Medienberichten aus der Türkei, nach denen Benes vor einem Wechsel zu Trabzonspor stehe, lassen den Coach jedenfalls nicht ansatzweise nervös werden. "Ich glaube nicht, dass es ein Angebot aus der Türkei gibt", sagt Baumgart. Klar ist: Benes weckt nach der bislang besten Saison seiner Karriere Begehrlichkeiten, ist mit der festgeschriebenen Ablösesumme zusätzlich attraktiv und strebt nach dem Maximum, also nach Erstklassigkeit.

Baumgart jedoch hat ganz offenbar andere Signale von seinem Spieler vernommen. "Ich gehe davon aus, dass "Laci" hierbleiben und mit uns in die 1. Liga aufsteigen will. Am Besten über die nächsten drei Spiele, was schwer wird. Aber wenn nicht, dann greifen wir nächstes Jahr wieder an." Die Überzeugung des 52-Jährigen jedenfalls scheint groß, dass der Profi keinen Gebrauch von seiner Klausel macht: "Ich habe nicht das Gefühl, dass er einen anderen Weg gehen will."

Die Voraussetzungen dafür, dass der HSV auch in der laufenden Spielzeit noch die theoretische Chance hat, über die Relegation erstklassig werden zu können, müssen am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) durch einen Sieg gegen den Stadtnachbarn und Spitzenreiter FC St. Pauli geschaffen werden - noch ohne Benes.