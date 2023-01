HSV: Bangen um Benes

Die Freigabe für Sonny Kittel, seinen angestrebten Wechsel voranzutreiben, ist erteilt. Der 30-Jährige hat intensive Kontakte in die Wüste, verhandelt mit Klubs aus Saudi-Arabien und Katar - das könnte dem HSV schon beim Rückrundenstart am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig personelle Engpässe bereiten.

Bevor Tim Walter seinen Profis einen freien Dienstag gewährte, ließ Hamburgs Trainer noch einen Ernstfall simulieren. Über zweimal 30 Minuten setzte der 47-Jährige am Montag ein Spiel zwischen einem vermeintlichen A-Team gegen ein B-Team an. Positiv: Daniel Heuer Fernandes war nach seiner im Trainingslager erlittenen Einblutung im Knie wieder fit und hütete das Tor jener vermeintlichen Anfangsformation, die gegen den Aufsteiger aus Niedersachsen den ersten Dreier des neuen Jahres einfahren soll. Negativ: Laszlo Benes fehlte ganz. Und wird damit zum Wackelkandidaten für den Auftakt.

David feierte Comeback

Der Mittelfeldmann hatte vor rund zwei Wochen beim Test gegen den 1. FC Köln (0:4) wie auch Jonas David einen leichten Muskelfaserriss erlitten. In Sotogrande hatten beide das individuelle Training von Tag zu Tag gesteigert, doch während David - zunächst im B-Team und später für Javi Montero in der A-Elf - sein Comeback feierte, arbeitete Benes auf dem Nebenplatz mit Reha-Trainer Sebastian Capel.

Wenn am Mittwoch das Feintuning auf Braunschweig beginnt, soll der Slowake wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, ein Startelf-Einsatz aber bleibt fraglich. Schon beim letzten Trainingslager-Test gegen die Vancouver Whitecaps (2:0) hatte Ransford Königsdörffer die Achter-Position des eigentlich gesetzten Ex-Gladbachers bekleidet, auch im internen Testspiel spielte er dort. Aber klar ist: Der 21-Jährige ist eigentlich gelernter Stürmer.

Kittel darf vorzeitig gehen

Und Kittel wäre die erste Alternative für diese Rolle, da auch Anssi Suhonen nach Muskelverletzung noch nicht wieder einsatzbereit und generell verletzungsanfällig ist. In der Vorsaison hatte der wechselwillige Techniker seine besten Spiele unter Walter in der Mittelfeldzentrale gemacht, war erst nach einem Formtief auf den linken Flügel versetzt worden. Dort hatte er auch die laufende Spielzeit begonnen, seinen Platz aber an Jean-Luc Dompé verloren. Weil er keinen festen Platz mehr hatte und sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert werden soll, will (und darf) Kittel nun vorzeitig gehen - ein Benes-Ausfall zum Start gegen Braunschweig aber könnte belegen, wie wertvoll er auch als Alternative nach wie vor wäre.