Hradecky neuer Leverkusen-Kapitän

Lukas Hradecky wird Bayer Leverkusen in der Saison 2021/22 auf das Feld führen. Trainer Gerardo Seoane bestimmte den Finnen zum Nachfolger von Charles Aranguiz.

Lukas Hradecky wird in Zukunft die Binde bei Bayer Leverkusen tragen. picture alliance / Pressebildagentur ULMER

Aranguiz war erst vor der letzten Saison auf Lars Bender gefolgt, der im Sommer 2020 sein Amt nach fünf Jahren aus freien Stücken niedergelegt hatte. "Es hat mich mit Stolz erfüllt, die Binde zu tragen", wird Aranguiz auf der Bayer-Website zitiert. "Aber ich habe im Laufe der Saison gemerkt, dass ich der Mannschaft besser helfen kann, wenn ich mich komplett auf meine Leistung auf dem Platz konzentriere. Deshalb habe ich das Amt des Kapitäns zur Verfügung gestellt."

Nun also übernimmt Hradecky die Binde. Der finnische Nationalkeeper kam vor der Saison 2018/19 von Eintracht Frankfurt zur Werkself und absolvierte seitdem 127 Pflichtspiele für Bayer. "Lukas ist nicht nur ein herausragender Torwart, er ist auch ein Vollprofi, der sehr gewissenhaft seinen Sport betreibt", erklärte Seoane auf der Klub-Website seine Entscheidung. "Darüber hinaus hat er eine sehr positive Ausstrahlung, ist kommunikativ und übernimmt gerne Verantwortung."

Haradecky: "Die Mannschaft ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen"

Hradecky freut sich auf die Herausforderung. "Die Mannschaft ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Und ich identifiziere mich mit dem Klub in hohem Maße", so der 31-jährige EM-Teilnehmer. "Für die kommende Spielzeit haben wir ehrgeizige Ziele. Um diese zu erreichen, werden meine Kollegen und ich alles geben."

Aranguiz bleibt aber einer der Stellvertreter von Hradecky. Weitere Co-Kapitäne sind Julian Baumgartlinger und Jonathan Tah.