Hradecky muss noch kurz passen - Azmoun länger

Am Sonntag beim 5:2-Erfolg in Dortmund wurde Stammkeeper Lukas Hradecky von Lennart Grill gut vertreten. Auch wenn der Kapitän nach einer COVID-19-Infektion noch nicht freigetestet werden konnte, rechnet Trainer Gerardo Seoane am Samstag gegen Stuttgart mit seiner Nummer 1 - ganz anders als mit Winter-Zugang Sardar Azmoun.

Steht vor seiner Rückkehr ins Bayer-Tor: Lukas Hradecky. picture alliance / Neundorf/Kirchner-Media