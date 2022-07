Horn wird Kölns Pokal-Keeper

In der vergangenen Saison gab es eine Wachablösung im Kölner Tor. Seitdem ist Marvin Schwäbe die Nummer 1 beim FC. In der kommenden Saison darf nun Timo Horn beginnen - zumindest im DFB-Pokal.

An der Hierarchie im Tor wird nichts geändert, das hatte Steffen Baumgart schon frühzeitig erklärt. Und dies bekräftige der FC-Trainer am Dienstag auch noch einmal: "Marvin wird als Nummer 1 in die Saison gehen", so der 50-Jährige.

Im DFB-Pokal gilt diese Regelung allerdings nicht. Denn dort wird die langjährige Nummer 1 Timo Horn zu seinen Einsätzen kommen. "Was ich sagen kann ist, dass Timo im Pokal spielt. Und am Freitag werden beiden 45 Minuten spielen", erklärte Baumgart vor dem letzten Kölner Test in dieser Vorbereitung gegen NEC Nijmegen aus der Eredivisie.

Auch Baumgart geht vom Horn-Verbleib aus

Im Kölner Tor kommt es also zur weit verbreiteten Pokal-Rotation. Wobei dies bislang beim FC nur für die nationale Ebene festgelegt ist. Wie Baumgart mit seinen Keepern in der Europa Conference League verfahren wird, in der der FC in der zweiten August-Hälfte die Play-offs bestreiten muss, hat der Trainer noch nicht endgültig entschieden: "Wie wir es dann in der Conference League gestalten, ist auch eine situationsbedingte Geschichte. Das halte ich mir wirklich offen."

Dass sich Baumgart auf Horn als Pokal-Torhüter festgelegt hat und die Rangfolge der Keeper für den Europacup noch nicht festgelegt hat, dokumentiert auch die Zufriedenheit des Trainers mit der aktuellen Nummer 2. Zudem dient sie als weiterer Beleg dafür, dass auch Baumgart davon ausgeht, dass Horn (Vertrag bis 2023) trotzt seines Status als Nummer 2 den FC in diesem Sommer nicht verlassen wird.

Zufrieden mit beiden Torhütern

Die Entscheidung, wer in der Europa Conference League das FC-Tor hütet, wird erst noch intern abgestimmt. "Das bespreche ich mit den beiden, weil beide eine sehr gute Leistung bringen", sagte Baumgart, der Horns Haltung lobt. "Wir reden ja oft über Marvin, dass er es sehr gut macht, aber Timo dürfen wir nicht außen vorlassen. Timo arbeitet sehr gut, sehr kollegial. Und ich glaube schon, dass wir zwei haben, die wir ohne Bedenken ins Tor stellen können." Weshalb er dies mit Horn zumindest im DFB-Pokal auch tun wird.