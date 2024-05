Homburg bindet Hummel

David Hummel hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC 08 Homburg um weiteres Jahr verlängert. Der 22-jährige Angreifer, der bisher in dieser Saison auf 26 Ligaeinsätze kommt (4 Tore), geht damit in seine dritte Saison bei den Grün-Weißen. "David ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung“, so Cheftrainer Danny Schwarz, der sich auf die weitere Zusammenarbeit freut. "Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich darauf, auch weiterhin für den FCH spielen zu dürfen. Ich bin voll motiviert, um in der nächsten Saison noch mal anzugreifen“, so Hummel über seine Vertragsverlängerung.